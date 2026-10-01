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KBC-র শ্যুটিংয়ে হঠাৎ পড়ে গেলেন অমিতাভ, হাঁটুতে চোট! কেমন আছেন অভিনেতা?

Amitabh Bachchan: ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৮’-এর শ্যুটিং চলাকালীন পা পিছলে পড়ে হাঁটুতে চোট পেয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। বুধবারের পর্বে সাধারণত দাঁড়িয়ে যে উদ্বোধনী বক্তব্য দেন, সেটি তাঁকে বসেই বলতে দেখা যায়। অভিনেতা জানিয়েছেন, দাঁড়াতে তাঁর কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। তবে চোট গুরুতর নয় বলেও দর্শকদের আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 01, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 01:39 PM IST
KBC-র শ্যুটিংয়ে হঠাৎ পড়ে গেলেন অমিতাভ, হাঁটুতে চোট! কেমন আছেন অভিনেতা?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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