/KBC-র শ্যুটিংয়ে হঠাৎ পড়ে গেলেন অমিতাভ, হাঁটুতে চোট! কেমন আছেন অভিনেতা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: KBC-র সেটে চোট পেলেন অমিতাভ বচ্চন।‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৮’-এর শ্যুটিং চলাকালীন পা পিছলে পড়ে গিয়ে হাঁটুতে চোট পান অভিনেতা। বুধবারের এপিসোডে তাঁকে অন্যান্য দিনের তুলনায় কিছুটা অন্যভাবে দেখা যায়। সাধারণত অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দর্শকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন অমিতাভ। কিন্তু এদিন তাঁকে বসে থেকেই সেই বক্তব্য দিতে হয়।
শ্যুটিংয়ের সময় কী হয়েছিল?
অমিতাভ নিজেই জানান, আগের দিন শ্যুটিংয়ের সময় তিনি পা পিছলে পড়ে যান। সেই সময় তাঁর হাঁটুতে চোট লাগে। এর পর থেকেই দাঁড়াতে তাঁর কিছুটা সমস্যা হচ্ছিল। তাই এদিন KBC-র মঞ্চে বসেই উদ্বোধনী বক্তব্য দেন তিনি। নিজের শারীরিক অবস্থার কথা দর্শকদের জানিয়ে অভিনেতা বলেন, তাঁর হাঁটুতে চোট লেগেছে এবং দাঁড়াতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে।
‘শীঘ্রই ঠিক হয়ে যাব’
তবে চোট নিয়ে অনুরাগীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কোনও বার্তা দেননি অমিতাভ। বরং তিনি জানিয়েছেন, চোট গুরুতর নয় এবং খুব শীঘ্রই তিনি ঠিক হয়ে যাবেন। ৮৩ বছর বয়সি অভিনেতা এখনও নিয়মিত KBC-র শুটিং করছেন। চলতি সময়ে তিনি অনুষ্ঠানের ১৮তম সিজনের সঞ্চালকের দায়িত্বে রয়েছেন। এর আগে অমিতাভ বচ্চনের একটি ব্লগ পোস্টের একটি লাইনকে ঘিরে তাঁর অবসর নেওয়া নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন, ‘wishes to retire’—এর পর অনেকেই মনে করেছিলেন, অভিনয় থেকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন অভিনেতা।
পরে অমিতাভ স্পষ্ট করেন, তাঁর সেই মন্তব্যের সঙ্গে অভিনয় বা কাজ থেকে অবসর নেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি আসলে ঘুমোতে যাওয়ার প্রসঙ্গেই ওই কথা লিখেছিলেন। বর্তমানে হাঁটুর চোট নিয়েও KBC-র শ্যুটিং চালিয়ে যাচ্ছেন অমিতাভ। তাঁর নিজের বক্তব্য অনুযায়ী, দ্রুতই সুস্থ হয়ে ফের স্বাভাবিকভাবে শ্যুটিং করার আশা করছেন তিনি।
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