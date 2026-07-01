/‘অমিতাভের একমাত্র বাঙালি নায়িকা!’ রচনার মন্তব্যে ট্রোলের বন্যা, পাশে দাঁড়িয়ে ‘অনলাইন বাচ্চাদের’ ধমক পরমার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘দিদি নম্বর ১’ থেকে বাদ পড়ার জল্পনা, ‘আরবানা’ আবাসনে থাকার যোগ্যতা, কিংবা লোকসভা নির্বাচন— একের পর এক বিস্ফোরক বয়ান দিয়ে এই মুহূর্তে টলিউডের সবচেয়ে চর্চিত ও বিতর্কিত নাম সাংসদ-অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবার এক সম্পূর্ণ নতুন দাবি করে নেটপাড়ায় তীব্র হাসির পাত্র হলেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রচনা দাবি করে বসেন, তিনিই নাকি বলিউড শাহেনশা অমিতাভ বচ্চনের ‘একমাত্র বাঙালি নায়িকা’! রচনার এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল, এই বলেই সমাজ মাধ্যমে যখন ট্রোলিংয়ের বন্যা বইছে, ঠিক তখনই তাঁর এই আলটপকা মন্তব্যের ঢাল হয়ে পাশে দাঁড়ালেন ‘রোজগেরে গিন্নী’ খ্যাত গায়িকা ও সঞ্চালিকা পরমা বন্দ্যোপাধ্যায়।
কেন ট্রোলের মুখে পড়লেন রচনা?
রচনার এই ‘একমাত্র বাঙালি নায়িকা’র দাবিকে নেটিজেনরা তথ্যগতভাবে সম্পূর্ণ ভুল বলে দেগে দিয়েছেন। ইতিহাস বলছে, অমিতাভ বচ্চন তাঁর ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই জয়া ভাদুড়ী, শর্মিলা ঠাকুর, রাখী গুলজার ও মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়ের মতো একাধিক প্রথম সারির বাঙালি অভিনেত্রীর সঙ্গে ‘সিলসিলা’ বা ‘অভিমান’-এর মতো ক্লাসিক ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় কাজ করেছেন।
তাছাড়া, ১৯৯৯ সালের ব্লকবাস্টার ছবি ‘সূর্যবংশম’-এ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু অমিতাভের মূল নায়িকা ছিলেন না। ছবিতে বিগ বি-র স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী সৌন্দর্য। বরং রচনাকে সেই ছবির খলনায়িকা বলাই চলে, যিনি ছবির শুরুতে অমিতাভকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফলে রচনার এই দাবি ঘিরেই শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা।
রচনার পাশে পরমা: ‘ওর সময়কালে অবশ্যই উনি একমাত্র’
গোটা ঘটনায় যখন নেটপাড়ায় রচনাকে নিয়ে ট্রোলিং তুঙ্গে, তখন ফেসবুকে একটি দীর্ঘ পোস্ট লিখে রচনার পাশে দাঁড়ান পরমা বন্দ্যোপাধ্যায়। রচনার মন্তব্যের ভুল সংশোধন ও পরোক্ষ সাফাই গেয়ে পরমা লেখেন, "ওর সময়কালে অবশ্যই উনি একমাত্র। হ্যাঁ, ৬০ এবং আর্লি ৭০-এর দশকে যখন উনি ‘বিগ বি’ হননি, তখন অনেক বাঙালি অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন। সেসব ছবিতে অমিতাভ জি কিন্তু আজকের মতো সুপারস্টার ‘হিরো’ নন, এটাও ভুললে চলবে না। সুপারহিট সূর্যবংশম ছবিতে অমিতাভ জির সম্ভবত একেবারে শেষের দিকের মেনস্ট্রিম ‘হিরো’ রোল ছিল। এরপর একটা গ্যাপ তৈরি হয়, তারপর কেবিসি এবং ওঁর ওয়ান্স এগেইন ২.০ অবতারের জন্ম হয়।"
‘ইন্টারনেট পূর্ববর্তী একটা পৃথিবীও ছিল’— ট্রোলাদের কড়া জবাব
আজকের প্রজন্মের ‘অনলাইন ব্যস্ত বাচ্চাদের’ এক হাত নিয়ে পরমা মনে করিয়ে দেন যে, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা সময় ওড়িয়া ও দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে একছত্র রাজত্ব করেছেন। সেই সময়ে ওড়িয়া ছবিগুলো ইটিভি বাংলায় ডাব করে দুপুরের স্লটে দেখানো হত এবং সেই সব ছবির ডাবিং ও গান গাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে পরমার নিজেরও।
নিজের পুরনো কাজের স্মৃতি রোমন্থন করে গায়িকা লেখেন, "গলফ ক্লাব রোডের ফিল্ম সার্ভিস স্টুডিওতে শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ করা গানে আমি গলা দিতাম। যতগুলি ওড়িয়া ছবিতে আমি বাংলায় গান গেয়েছি, প্রত্যেকটিতেই রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন লিডিং লেডি। তাই ওঁর মন্তব্য নিয়ে যাঁরা আজ সমাজমাধ্যমে মজা করছেন, তাঁরা অনেকেই হয়তো ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যাক্টটা না জেনে স্রেফ ট্রোল করার জন্য করছেন। আজকালকার বাচ্চারা ভাবতেই পারে না যে ইন্টারনেট পূর্ববর্তী একটা পৃথিবীও ছিল এবং সেখানেও প্রচুর কাজ হয়েছে।"
আরবানা আবাসন কিংবা ফুটপাথ বিতর্ক নিয়ে টলিউডের অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী, শ্রীলেখা, ঋদ্ধি সেন-সহ অন্যান্যদের তীব্র প্রতিক্রিয়ার মাঝেই অমিতাভ বচ্চনকে টেনে নতুন বিতর্কে জড়ালেন রচনা। তবে বিতর্ক যে রূপই নিক না কেন, ‘দিদি নম্বর ১’-এর পাশে যে ‘রোজগেরে গিন্নী’ শক্ত ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তা পরমার এই পোস্টেই স্পষ্ট।
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