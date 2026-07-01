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‘অমিতাভের একমাত্র বাঙালি নায়িকা!’ রচনার মন্তব্যে ট্রোলের বন্যা, পাশে দাঁড়িয়ে ‘অনলাইন বাচ্চাদের’ ধমক পরমার

Rachana Banerjee heavily trolled: 'আরবানা'য় থাকার যোগ্যতা। 'ফুটপাথের মেয়ে'। একের পর এক মন্তব্যে ট্রোলড রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনীতিতে দল বা গোষ্ঠী বদল নতুন কিছু নয়। তবে 'প্রাক্তন দিদি নাম্বার ওয়ানে'র কথা মোটেও ভালোভাবে নেয়নি জনতা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 01, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:30 AM IST
‘অমিতাভের একমাত্র বাঙালি নায়িকা!’ রচনার মন্তব্যে ট্রোলের বন্যা, পাশে দাঁড়িয়ে ‘অনলাইন বাচ্চাদের’ ধমক পরমার
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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