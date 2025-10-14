English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rude Kid On KBC 17: ১০ বছরের ছেলের ঔদ্ধত্য, দুর্ব্যবহার! অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে 'ওভারকনফিডেন্ট' ঈশিতের ব্যবহারে তাজ্জব সকলে...

KBC 17: সোশ্যাল মিডিয়ার ঝড়ের মুখে এক পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, সঙ্গে তার বাবা-মা। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে অতটুকু ছেলের কথা বলার স্টাইল দেখে রীতিমতো বিরক্ত নেটিজেনরা। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 14, 2025, 08:26 PM IST
Rude Kid On KBC 17: ১০ বছরের ছেলের ঔদ্ধত্য, দুর্ব্যবহার! অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে 'ওভারকনফিডেন্ট' ঈশিতের ব্যবহারে তাজ্জব সকলে...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যেভাবে অমিতাভ বচ্চন পুরো বিষয়টি সামলেছেন তাতে বাহবা দিতেই হয়। প্রতিযোগীর আসনে বসা ১০ বছরের ঈশিত ভট্টের বাজে ব্যবহারে বিরক্ত নেটপাড়া, কিন্তু মুখ বুজে সবটা বিগ বি মানিয়ে নিয়েছেই বলা যায়। ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’-র এই কথোপকথনের ভিডিয়ো ভাইরাল। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Manish Malhotra Diwali 2025: মনিশ মলহোত্রার দীপাবলি পার্টিতে ঝলমলে তারকারা, কিন্তু আলোচনায় ১৭ কোটির ব্যাগ কে কাড়ল নজর?

এক খুদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী মনোভাব, আচরণ যা বড়দের প্রতি কিছুটা অসম্মানজনক বলে মনে করা হচ্ছে। সেই মুহূর্তের ক্লিপিং নেটভুবনে ভাইরাল হতেই একেবারে ছিছিক্কার। চর্চায় তার ‘খারাপ ব্যবহার’। অনেকের মতে, অমিতাভের সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র আচরণ করেছে সে।শেষ পর্যন্ত ওই প্রতিযোগী খালি হাতেই কেবিসি-র মঞ্চ থেকে বিদায় নেয়।  

খেলার শুরুতেই যখন অমিতাভ বচ্চন তাকে নিয়ম ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন, তখন তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ‘নিয়ম বলতে হবে না, আমি সব জানি।’ তবে এতকিছুর পরেও বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি। খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে ঈশিতকে। 

এদিকে পুরো এপিসোডে খুদে প্রতিযোগীকে বাধা দেওয়া বা থামানোর চেষ্টাও করেননি। উল্টে যতক্ষণ ঈশিত ছিল ততক্ষণ তিনি সহযোগিতা করে গিয়েছেন। অমিতাভের ধৈর্য দেখে এ বার তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অনুরাগীরা। 

আরও পড়ুন, Academy of Fine Arts: ৫৪ টা চেঞ্জেসের পর চিলড্রেনস ডে তে আসছে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
Amitabh BachchanKBC 17Rude kid
পরবর্তী
খবর

Academy of Fine Arts: ৫৪ টা চেঞ্জেসের পর চিলড্রেনস ডে তে আসছে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস
.

পরবর্তী খবর

Diwali Break: দিওয়ালিতে ৯ দিন সবেতন ছুটি ঘোষণার পর CEO: এই ক'দিন মেইল দেখো না, দুপুর পর...