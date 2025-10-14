Rude Kid On KBC 17: ১০ বছরের ছেলের ঔদ্ধত্য, দুর্ব্যবহার! অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে 'ওভারকনফিডেন্ট' ঈশিতের ব্যবহারে তাজ্জব সকলে...
KBC 17: সোশ্যাল মিডিয়ার ঝড়ের মুখে এক পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র, সঙ্গে তার বাবা-মা। অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে অতটুকু ছেলের কথা বলার স্টাইল দেখে রীতিমতো বিরক্ত নেটিজেনরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যেভাবে অমিতাভ বচ্চন পুরো বিষয়টি সামলেছেন তাতে বাহবা দিতেই হয়। প্রতিযোগীর আসনে বসা ১০ বছরের ঈশিত ভট্টের বাজে ব্যবহারে বিরক্ত নেটপাড়া, কিন্তু মুখ বুজে সবটা বিগ বি মানিয়ে নিয়েছেই বলা যায়। ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’-র এই কথোপকথনের ভিডিয়ো ভাইরাল।
এক খুদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী মনোভাব, আচরণ যা বড়দের প্রতি কিছুটা অসম্মানজনক বলে মনে করা হচ্ছে। সেই মুহূর্তের ক্লিপিং নেটভুবনে ভাইরাল হতেই একেবারে ছিছিক্কার। চর্চায় তার ‘খারাপ ব্যবহার’। অনেকের মতে, অমিতাভের সঙ্গে অত্যন্ত অভদ্র আচরণ করেছে সে।শেষ পর্যন্ত ওই প্রতিযোগী খালি হাতেই কেবিসি-র মঞ্চ থেকে বিদায় নেয়।
कौन बनेगा करोड़पति में मैं जब इस बच्चे को देखा तब मुझे यही लगा की मां-बाप ने बच्चों को संस्कार बिल्कुल नहीं दिया है
आप अपने बच्चों को किसी से बोलने की तमीज सार्वजनिक स्थान पर व्यवहार करने की तमीज जरूर सिखाए
और अपने बच्चों को यह भी सिखाए की ओवर कॉन्फिडेंस और यह भ्रम कि मुझे सब… pic.twitter.com/Bt8XMcUqMf
— Jitendra pratap singh (@jpsin1) October 11, 2025
খেলার শুরুতেই যখন অমিতাভ বচ্চন তাকে নিয়ম ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন, তখন তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ‘নিয়ম বলতে হবে না, আমি সব জানি।’ তবে এতকিছুর পরেও বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি। খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে ঈশিতকে।
এদিকে পুরো এপিসোডে খুদে প্রতিযোগীকে বাধা দেওয়া বা থামানোর চেষ্টাও করেননি। উল্টে যতক্ষণ ঈশিত ছিল ততক্ষণ তিনি সহযোগিতা করে গিয়েছেন। অমিতাভের ধৈর্য দেখে এ বার তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন অনুরাগীরা।
