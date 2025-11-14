English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

FACT CHECK: হাসপাতালের বেডে অচেতন ধর্মেন্দ্রর ভিডিয়ো ফাঁস! 'নৈতিকতা সংকটে' ক্ষুব্ধ বিগ-বি

Dharmendra Health Update: বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর হাসপাতালের ব্যক্তিগত এক ভিডিয়ো ফাঁসের ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের এক কর্মী। ক্ষুব্ধ বলিউড এবং নেটপাড়া। সরব হয়েছেন বলিউডের বিগ-বি থেকে সানির সহ অভিনেত্রী অমীষা প্যাটেল। তিনি বাড়ি ফিরলেও তাঁর পরিবার গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানিয়েছেন এবং ভক্তদের সমর্থন ও প্রার্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। 

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 14, 2025, 01:45 PM IST
FACT CHECK: হাসপাতালের বেডে অচেতন ধর্মেন্দ্রর ভিডিয়ো ফাঁস! 'নৈতিকতা সংকটে' ক্ষুব্ধ বিগ-বি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রথমে তাঁর ভুয়ো মৃত্যুর খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এরপর আরও চূড়ান্ত সংবেদনহীনতার পরিচয় মেলে, যখন ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের আই.সি.ইয়ু কেবিন থেকে অভিনেতা ও তাঁর পরিবারের একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের ভিডিয়ো ফাঁস হয়ে যায়। সেই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের এক কর্মীকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: সাত রঙে সলিল, শহরজুড়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য সুরের জাদুকরকে...

অর্থ ও ভিউয়ের লোভে ওই হাসপাতাল কর্মী ধর্মেন্দ্রর অত্যন্ত দুর্বল ও ব্যক্তিগত মুহূর্তটি রেকর্ড করে অনলাইনে ছড়িয়ে দেয়। ফাঁস হওয়া ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, ৮৯ বছরের ধর্মেন্দ্র হাসপাতালের বেডে অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছেন। পাশে তাঁর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কউর কাঁদছেন ও প্রার্থনা করছেন স্বামীর সুস্থতার জন্য। আরেকদিকে, ছেলে সানি দেওল মায়ের পাশে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। 

ভিডিয়োটি ভাইরাল হতেই সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বহু বলিউড তারকা ক্ষোভ উগরে দেন। সবার অভিযোগ এটি বিশ্বাসভঙ্গের চরম উদাহরণ, কারুর এত বেদনাদায়ক মুহূর্ত জনসমক্ষে আনা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বলিউডের বিগ-বি, অমিতাভ বচ্চনও এই ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এক্স এবং নিজের ব্লগে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, 'কোনও নীতি নেই, কোনও নৈতিকতাবোধ বা দায়িত্ববোধ নেই... শুধু ব্যক্তিগত লাভের পথ খোঁজা, সংবেদনশীল হওয়ার কোনও প্রচেষ্টা নেই…অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং জঘন্য।' যদিও তিনি সরাসরি কারুর নাম উল্লেখ করেননি, তাঁর বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার এই মন্তব্য ধর্মেন্দ্রের ব্যক্তিগত ভিডিয়ো ফাঁস হওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করেই।

আরও পড়ুন: দেশি গার্লের ধামাকা রিটার্ন! রাজামৌলির মন্দাকিনীর প্রথম ঝলক ঝড় তুলল নেটপাড়ায়...

১২ নভেম্বর সকাল ৭:৩০ টা নাগাদ ধর্মেন্দ্রকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। পরিবারের তরফে জানানো হয়, তাঁর পরবর্তী চিকিৎসা বাড়িতেই চলবে। সঙ্গে অনুরোধ করা হয় গুজব রটানো বা অযথা অনুমান না করে, পরিবারের ব্যক্তিগত সময়কে সম্মান করতে। তাঁরা ভক্তদের ভালোবাসা ও প্রার্থনার জন্য কৃতজ্ঞ।

তবে পরের দিন, ১৩ নভেম্বর, সানি দেওলকে দেখা যায় বাড়ির বাইরে উপস্থিত মিডিয়ার ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করতে। হাত জোড় করে তিনি অনুরোধ করেন যে এই সময়ে দয়া করে তাঁদের ভিডিয়ো করতে না। তিনি বেশ রেগে গিয়েই বলেন, 'আপনাদের লজ্জা লাগা দরকার। আপনাদের বাড়িতেও মা-বাবা আছে, আপনাদেরও সন্তান আছে। তবুও আপনারা ভিডিয়ো করে যাচ্ছেন। একটুও লজ্জা করছে না।'

এক সূত্রের খবর, হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. রাজীব শর্মা জানিয়েছেন, ধর্মেন্দ্র তাঁর প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির সঙ্গে পেয়েছেন এবং পরিবারের সঙ্গে বাড়ি ফিরেছেন। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
DharmendraDharmendra Hospitalizeddharmendra recoveryDharmendra health updateDharmendra health newsDharmendra leaked videoDharmendra viral videoAmitabh BachchanSunny Deol viral videoHema MaliniBollywoodBollywood actorsBollywood celebrities
পরবর্তী
খবর

SSMB29: দেশি গার্লের ধামাকা রিটার্ন! রাজামৌলির মন্দাকিনীর প্রথম ঝলক ঝড় তুলল নেটপাড়ায়...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: মাথায় হাত! ৮ দিনের মাথায় এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে এল বড় আপডেট, শনিবারের মধ্যেই শে...