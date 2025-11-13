Salil Chowdhury: সাত রঙে সলিল, শহরজুড়ে শ্রদ্ধার্ঘ সুরের জাদুকরকে...

Salil Chowdhury: সাত রঙে সলিল, শহরজুড়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য সুরের জাদুকরকে...
Salil Chowdhury Birth Centenary: সলিল চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শহরজুড়ে শুরু হয়েছে উদযাপন। ১৯-শে নভেম্বর কলামন্দিরে হবে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান, যেখানে উপস্থিত থাকবেন দেশের বিখ্যাত শিল্পীরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিংবদন্তি সুরকার, কবি ও গীতিকার সলিল চৌধুরীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শহরজুড়ে চলছে নানা আয়োজন। আনন্দপুর সলিল চৌধুরী জন্মশতবার্ষিকী সোসাইটি (ASCBCS) আগামী ১৯ নভেম্বর কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে আয়োজন করতে চলেছে এক অনন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান - 'সাত রঙ কে স্বপ্নে... স্বপ্ন রঙিন সলিল সঙ্গীত', নিবেদনে বোরোলিন।
২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আনন্দপুর সলিল চৌধুরী জন্মশতবার্ষিকী সোসাইটি এই শতবর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে কিংবদন্তির সৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করছে। সোসাইটির সভাপতি গৌতম ঘোষ, সহ-সভাপতি কল্যাণ সেন বরাট, সাধারণ সম্পাদক শ্রীকান্ত আচার্য, যুগ্ম সম্পাদক অন্তরা চৌধুরী এবং নির্বাহী সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন হৈমন্তী শুক্লা, ইন্দ্রাণী সেন, সৈকত মিত্র, মনোময় ভট্টাচার্য ও বুদ্ধদেব গাঙ্গুলি।
কলামন্দিরে ১৯ নভেম্বরের কনসার্টে যোগ দেবেন মুম্বাই ও বাংলার বহু বিশিষ্ট শিল্পী। উপস্থিত থাকবেন কবিতা কৃষ্ণমূর্তি সুব্রামণিয়াম, সুনীল কৌশিক, শান্তনু মৈত্র, মমতা শঙ্কর ও তাঁর নৃত্যদল, হৈমন্তী শুক্লা, ঊষা উত্থুপ, শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোময় ভট্টাচার্য, শুভমিতা ব্যানার্জী, রূপঙ্কর বাগচী, লোপামুদ্রা মিত্র, জয়তী চক্রবর্তী, ইমান চক্রবর্তী, সৈকত মিত্র ও অন্তরা চৌধুরীসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করবেন দেবাশীষ বসু ও পরিতোষ সিনহা। এই কনসার্টের বিশেষ আকর্ষণ থাকছে কিংবদন্তি বেহালা বাদক ও সুরকার ড. এল. সুব্রামানিয়ামের উপস্থিতি।
একই দিনে প্রকাশ পেতে চলেছে 'সলিল চৌধুরী মেমোরিয়াল কালেকশন',অভিক চট্টোপাধ্যায় ও সঞ্জয় সেনগুপ্ত সম্পাদিত একটি বিশেষ সংকলন, যেখানে থাকবে সলিল চৌধুরীর জীবনী, সৃষ্টির তালিকা এবং বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির লেখা। বইটি প্রকাশ করছে দেজ পাবলিশিং।
এ ছাড়া সুলেখা ইঙ্ক উন্মোচন করবে সলিল চৌধুরীর হাতের লেখা দ্বারা অনুপ্রাণিত এক বিশেষ স্বাক্ষর কলম ও কালির দোয়াত, এবং ASCBCS প্রকাশ করবে কিংবদন্তির জীবনের নানা পর্যায় নিয়ে তৈরি এক শতবর্ষী ক্যালেন্ডার। এর আগেই, ১৩ নভেম্বর শ্যামসুন্দর কো জুয়েলার্স প্রকাশ করবে সলিল চৌধুরী স্মরণে বিশেষ এক স্বর্ণমুদ্রা, যেখানে উপস্থিত থাকবেন অন্তরা চৌধুরী, শ্রীকান্ত আচার্য, কল্যাণ সেন বরাট ও সংস্থার কর্ণধার রূপক সাহা।
অন্তরা চৌধুরী জানান, 'এই উদযাপনকে অসাধারণ সাফল্যে পরিণত করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সলিল সঙ্গীতের জাদু পৌঁছে দিতে আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।' সংস্কৃতি, স্মৃতি ও সুরের অনবদ্য মেলবন্ধনে, সলিল চৌধুরীর শতবর্ষ উদযাপন যেন হয়ে উঠছে এক ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার উৎসব, যেখানে শহর আবারও সলিল চৌধুরীর সুরে রঙিন হয়ে উঠতে প্রস্তুত।
