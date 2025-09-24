English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Angelina Jolie on Trump: ট্রাম্পের আমেরিকা তাঁর দেশ নয়! বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি...

Donald Trumps: আমেরিকায় বাকস্বাধীনতা হারাচ্ছেন শিল্পীরা। এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান সময়ে বাকস্বাধীনতা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন অভিনেত্রী।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 24, 2025, 08:23 PM IST
Angelina Jolie on Trump: ট্রাম্পের আমেরিকা তাঁর দেশ নয়! বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জনপ্রিয় লেট-নাইট অনুষ্ঠান ‘জিমি কিমেল লাইভ’ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়ায় প্রবল রোষের মুখে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন আমেরিকার বেশ কিছু শিল্পী। এবার মুখ খুললেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি (Angelina Jolie)। স্পেনের সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে ‘ক্যুতুর’ সিনেমার প্রিমিয়ারে হাজির হন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। অভিনেত্রীকে পেয়ে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান সময়ে বাকস্বাধীনতা নিয়ে। উত্তরে হতাশা প্রকাশ করেন অভিনেত্রী। বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Kumar Sanu: 'জান তখন পেটে, খেতে দিত না শানু! অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায়', বিস্ফোরক প্রাক্তন স্ত্রী...

জোলিকে প্রশ্ন করা হয়, একজন শিল্পী এবং একজন আমেরিকান হিসেবে তিনি কোনও বিষয় নিয়ে ভীত কি না। জবাব দেওয়ার আগে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জোলি বলেন, “এটি খুবই কঠিন প্রশ্ন। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আমার দেশকে চিনতে পারছি না। সারা বিশ্বই আমার ঘর। আমার পরিবার, বন্ধু, আমার জীবন সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। এখন সময় এতটাই গুরুতর, যে কোনো কিছু যা কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা প্রকাশের অধিকার সীমিত করে, সেটি খুবই বিপজ্জনক। আমাদের এই সময়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। মেপে কথা বলতে হবে।"

আরও পড়ুন- Leh Ladakh Unrest: ফুটছে লেহ...লাদাখে নেপালের ছবি! আন্দোলনে পুলিসের গুলিতে হত ৪, জারি কারফিউ...

সম্প্রতি ডিজনির মালিকানাধীন এবিসি চ্যানেল জনপ্রিয় লেট-নাইট অনুষ্ঠান ‘জিমি কিমেল লাইভ’ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ডানপন্থী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চার্লি কার্ক হত্যাকাণ্ড নিয়ে মন্তব্য করেছেন তাই অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানটি বাতিলের পেছনে মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে শোর হোস্ট জিমি কিমেলের বক্তব্য। যে বক্তব্যে তিনি কনজারভেটিভ প্রভাবশালী চার্লি কার্কের হত্যার পটভূমিতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন। সেই সময় অ্যান্জেলিনা জোলির এই মন্তব্য খুবই তাত্‍পর্যপূর্ণ। 

আরও পড়ুন- Zubeen Garg's Funeral: জনসমুদ্রে বিদায় জ়ুবিন! শেষকৃত্যেও লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে উজ্জ্বল তারাই রয়ে গেলেন অসমের হার্টথ্রব...

প্রসঙ্গত, স্পেনের সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হল ‘ক্যুতুর' ছবির। সিনেমার প্রেক্ষাপট তিন নারীর জীবনকাহিনী। যেখানে জোলি অভিনয় করেছেন এক মার্কিন নারী চলচ্চিত্র পরিচালকের ভূমিকায়, যিনি প্যারিসের ফ্যাশন দুনিয়ায় নিজের জায়গা খুঁজে নেওয়ার লড়াই করছেন। এর মধ্যেই তার জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। অভিনেত্রী বলেন, “আমি দশ বছর আগে ডাবল মাস্টেকটমি এবং ওভারিয়ান ও ফ্যালোপিয়ান টিউব অপসারণ করেছি। এটি আমার ব্যক্তিগত পছন্দ, এবং আমি তা নিয়ে অনুশোচনায় নেই। নারীর ক্যান্সার তাদের আত্মচেতনায় গভীর প্রভাব ফেলে। এই সিনেমার মাধ্যমে আমরা দেখাচ্ছি যে, ক্যান্সার ধরা পড়লেও জীবনে আনন্দ বজায় রাখা সম্ভব।”

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Angelina JolieDonald TrumpUSAhollywood
পরবর্তী
খবর

Kumar Sanu: 'জান তখন পেটে, খেতে দিত না শানু! অন্য নারীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ায়', বিস্ফোরক প্রাক্তন স্ত্রী...
.

পরবর্তী খবর

Durga Puja 2025: কলকাতার পুজোয় এবার প্রকৃতি বনাম সভ্যতার লড়াই।