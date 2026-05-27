Anik Dutta Death: অনীকহীন বাংলা সিনেমা: প্রয়াত 'ভূতের ভবিষ্যত'-এর পরিচালক...

Director Anik Dutta Passes Away: প্রয়াত অনীক দত্ত। জানা যাচ্ছে, হিন্দুস্থান পার্কে স্ত্রীর বাড়িতে এসেছিলেন তিনি । সেখানেই তিনতলার ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। কীভাবে পড়ে গেলেন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে ঝাঁপ নাকি কেউ ঠেলে ফেলেছেন, ঘটনাস্থলে তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।
বিক্রম দাস: চলচ্চিত্র মহলে চরম উদ্বেগের ছায়া। গড়িয়াহাটে বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক অনীক দত্ত। রক্তাক্ত অবস্থায় তড়িঘড়ি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রয়াত পরিচালক এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই টলিউড জুড়েই নেমে এসেছে উদ্বেগের কালো মেঘ।
জানা যাচ্ছে, হিন্দুস্থান পার্কে স্ত্রীর বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। কীভাবে পড়ে গেলেন খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে ঝাঁপ নাকি কেউ ঠেলে ফেলেছেন, ঘটনাস্থলে তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।
বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম প্রতিভাবান, স্পষ্টভাষী এবং ব্যতিক্রমী পরিচালক অনীক দত্ত। মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত বাঙালির মনস্তত্ত্বকে চেনা ঘরানার ব্যঙ্গ ও রসবোধের মাধ্যমে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী। ২০১২ সালে তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’ বাংলা সিনেমার ইতিহাসে এক অন্যতম মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়।
অনীক দত্ত কলকাতার এক ঐতিহ্যবাহী ও শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার বিখ্যাত ‘হুগলি ডকিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি’র প্রতিষ্ঠাতা পি. এন. দত্তর (প্রিয়নাথ দত্ত) নাতি। তাঁর শিক্ষাজীবন কেটেছে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে। সিনেমা পরিচালনায় আসার আগে তিনি দীর্ঘদিন বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় কাজ করেছেন। এই বিজ্ঞাপনী ব্যাকগ্রাউন্ডই পরবর্তীতে তাঁর সিনেমায় নিখুঁত টাইমিং, তীক্ষ্ণ সংলাপ এবং কম সময়ে গভীর কথা বলার শৈলী তৈরিতে সাহায্য করেছে।
দীর্ঘদিন বিজ্ঞাপন ও তথ্যচিত্র তৈরির পর ২০১২ সালে তিনি পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র পরিচালনায় আসেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি, ভূতের ভবিষ্যৎ (২০১২)। কলকাতার এক পুরনো রাজবাড়ি ভেঙে মল বা আবাসন বানানোর বিরুদ্ধে সেখানকার ভূতদের একজোট হওয়ার এই গল্পটি ছিল একাধারে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক ছবি। ছবিটির চতুর সংলাপ এবং গান আজও বাঙালির মুখে মুখে ফেরে।
পরের বছরই তিনি তৈরি করেন আশ্চর্য প্রদীপ। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অবলম্বনে তৈরি এই সিনেমাটিতে আধুনিক কনজিউমারিজম বা ভোগবাদী সমাজের লোভ ও মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আলাদিনের জাদুর প্রদীপের আধ্যাত্মিক আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।
২০১৭ সালে তৈরি করেন মেঘনাদবধ রহস্য। এটি একটি সাসপেন্স থ্রিলার হলেও এর মধ্যে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর একটি প্রচ্ছন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমান্তরাল সংযোগ ছিল। ২০১৯ সালে অনীক দত্ত পরিচালনা করেন ভবিষ্যতের ভূত। ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’-এর সিক্যুয়েল না হলেও এটি ছিল একই ঘরানার রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক ছবি। সমসাময়িক রাজনীতি ও সেন্সরশিপ নিয়ে তীব্র সমালোচনা থাকার কারণে এই ছবিটি মুক্তির পর পরই প্রেক্ষাগৃহ থেকে তুলে নেওয়া নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল।
২০২২ সালে মুক্তি পায় ছবি অপরাজিত। এটি অনীক দত্তর কর্মজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করেন অনেকেই। সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি তৈরি করেন এই ছবি। কিংবদন্তি পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' তৈরির নেপথ্যের লড়াই ও অদম্য জেদের গল্প এতে তুলে ধরা হয়। ছবিটি দেশ-বিদেশে বিপুল প্রশংসিত হয় এবং বক্স অফিসেও দারুণ সফল হয়। তাঁর শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'যতকাণ্ড কলকাতাতেই'। রহস্যে মোড়া এই ছবি মুক্তি পেয়েছে ২০২৫ সালের পুজোয়।
অনীক দত্তর সিনেমা জগতে তৈরি করেছেন নিজস্ব ঘরানা। তিনি সমাজ বা রাজনীতির অসঙ্গতিগুলোকে সরাসরি আক্রমণ না করে হাসির ছলে, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে বিদ্ধ করতে ভালোবাসেন। তাঁর সিনেমার সংলাপে প্রচুর শব্দের খেলা, রূপক এবং উপমার ব্যবহার থাকে, যা বরাবরই মুগ্ধ করেছে দর্শককে। কলকাতার পুরনো স্থাপত্য, উত্তর কলকাতার সংস্কৃতি, এবং হারিয়ে যাওয়া কলকাতার প্রতি তাঁর এক অদ্ভুত টান তাঁর প্রায় প্রতিটি সিনেমাতেই স্পষ্ট।
টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে অনীক দত্ত তাঁর স্পষ্টবাদীতার জন্য পরিচিত। যেকোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক ইস্যুতে তিনি নিজের মতামত সোজাভাবে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না, যার কারণে বহুবার তাঁকে বিভিন্ন বিতর্কের সম্মুখীনও হতে হয়েছে। তবে টলিউডের বাণিজ্যিক ধারার বাইরে গিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত ও ভিন্নধর্মী সিনেমা উপহার দেওয়ার জন্য দর্শক ও সমালোচক—উভয় মহলেই তিনি শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন। আচমকা এই দুঃসংবাদে গোটা সিনেজগতের মনখারাপ।
