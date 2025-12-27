Anirban Bhattacharya: 'SIR কী বলছে? ঝাড়াই-বাছাই চলছে', তালিকায় নাম নেই! কাগজ দেখাতেই হবে অনির্বাণকে...

Anirban Bhattacharya: 'SIR কী বলছে? ঝাড়াই-বাছাই চলছে', তালিকায় নাম নেই! কাগজ দেখাতেই হবে অনির্বাণকে...
SIR in Bengal: কাগজ তিনি দেখাবেন, গানে গানে আগেই জানিয়েছিলেন অনির্বাণ। ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছিল সেই গান। এবার সত্যিই তাঁর ডাক পড়ল SIR শুনানিতে। কিন্তু কেন নাম নেই অভিনেতার?
চম্পক দত্ত: SIR কী বলছে? ঝাড়াই-বাছাই চলছে...কিছুমাস আগেই ভাইরাল হয়েছিল অনির্বাণ ভট্টাচার্যের (Anirban Bhattacharya) ব্যান্ড হুলিগানইজ়মের (Hooligaanism) গান। সেই গানে অবশ্যই কাগজ দেখাবেনই বলেছিলেন অভিনেতা-গায়ক। এবার সেরকমই পরিস্থিতি তৈরি হল বাস্তব জীবনে। ভোটার তালিকায় নাম উঠল না অভিনেতার। ফলে তাঁকেও ডাকা হচ্ছে শুনানিতে।
কিন্তু কেন নাম নেই অভিনেতার? ১৯৮৬ সালের ৭ই অক্টোবর মেদিনীপুরের শরৎপল্লীর বাড়িতেই জন্মেছিলেন অনির্বাণ। ২০০২ সালে তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন না। ফলে তাঁর নাম নেই ভোটার তালিকায়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তাঁর বাবারও নাম নেই ২০০২ সালের তালিকায়। এমনকী সেই সময় তাঁর ঠাকুরদা ঠাকুরমাও বেঁচে ছিলেন না। ২০২৫ সালে প্রয়াত হয়েছেন অনির্বাণের বাবা।
অনির্বাণের মা ও বোন অভিনেতার সঙ্গে কলকাতাতেই থাকেন। কিন্তু এখনও তার নাম থেকে গিয়েছে মেদিনীপুর শহরের ভোটার তালিকায়। মেদিনীপুর পুরসভার ২৩ নাম্বার ওয়ার্ডের ২৯৯ নম্বর বুথের ভোটার তিনি। এনামুরেশন ফর্মও ফিলাপ করেছেন তিনি। তবে ফর্ম ফিলাপের ক্ষেত্রে ২০০২ এর কোন লিংক উল্লেখ করতে পারেননি অনির্বাণ। ফলে ম্যাপিং করা যায়নি অনির্বাণ ভট্টাচার্যের। সেই কারণেই ডাক পেয়েছেন অভিনেতা।
মেদিনীপুর সদরের মহকুমা শাসক তথা ই আর ও মধুমিতা মুখার্জী জানিয়েছেন, যাদের ২০০২ এর তালিকায় কোন লিংক পাওয়া যায়নি তাদের প্রত্যেককেই ডাকা হচ্ছে শুনানিতে। জানা যায় জানুয়ারির শুরুতেই ডাকা হবে অভিনেতাকে। তিনি সমস্ত নথি নিয়ে সশরীরের হাজির থাকবেন বলেই জানিয়েছেন।
তবে এই নিয়ে জারি রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের দাবি, বৈধ ভোটার হওয়া সত্বেও অনির্বাণের মতো এমন অনেককে হয়রানের শিকার হতে হবে এই শুনানি পর্বে। যদিও তৃণমূলের এমন কথায় সায় দিতে নারাজ বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বের কথায়, সমস্ত ধরনের মানুষদেরই এস আই আর এর শুনানি পর্বে সহায়তা করা উচিত।
