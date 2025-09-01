English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Anirban Bhattacharya: অনির্বাণের ব্যান্ড 'হুলিগানইজ়ম' নিয়ে হইচই! গানে এল শতরূপের গাড়ি, দিলীপের গোরুর দুধে সোনা আর...

Hooliganism: কিছুদিন আগেই হুলি গান ইজমের মেলার গান ছড়িয়েছিল ঝড়ের গতিতে। এবার তাঁদের কনসার্ট থেকে ভাইরাল আরেক গান। যেখানে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরই কটাক্ষ করতে শোনা যায় অনির্বাণ ও দেবরাজকে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 1, 2025, 08:11 PM IST
Anirban Bhattacharya: অনির্বাণের ব্যান্ড 'হুলিগানইজ়ম' নিয়ে হইচই! গানে এল শতরূপের গাড়ি, দিলীপের গোরুর দুধে সোনা আর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে সিনে দুনিয়ায় কোণঠাসা অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য (Anirban Bhattacharya)। অভিনেতা সেটে এসে কোনও টেকনিশিয়ান আসবেন না তাই অভিনয় ও পরিচালনা থেকে খানিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে অনির্বাণের। এরই মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল তিনি। সৌজন্যে তাঁর গানের দল  ‘হুলি গান ইজম’(Hooliganism)। কিছুদিন আগেই তাঁদের মেলার গান ছড়িয়েছিল ঝড়ের গতিতে। এবার এক কনসার্ট থেকে ভাইরাল অনির্বাণের গান। যে গানে তাঁর কটাক্ষের নিশানায় দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh), কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) থেকে শতরূপ ঘোষ (Satarup Ghosh)। 

আরও পড়ুন- Priya Marathe Death: '৩৮ তো যাওয়ার বয়স নয়! শেষ সময়ে দেখতেও পেলাম না', প্রিয়ার শেষকৃত্যে কান্নার রোল...

ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা যায়, অনির্বাণ গাইছেন, "এসব গান-বাজনা ছাড়, চল প্রোমোটারি করি, বড় গাড়ি চড়ি / ইলেকশানের মেজাজ বুঝে দলটা বদল করি/ এই আমাদের দোষ/ গানবাজনা করতে এসে এসব কথা বললে/ রেগে যাবে কুণাল ঘোষ"। তবে শুধু কুণাল ঘোষই নয়, এরপরে নাম না করে হুলি গান ইজমের কটাক্ষ ছিল দিলীপ ঘোষের দিকে। গানের কথায়, "আরেক ঘোষও আছে/ দাদা খুবই রোমান্টিক/ ঘোষ দিয়ে যায় চেনা/ গয়না দোকান সব তুলে দাও, গোরুর দুধে সোনা।" অবশেষে আসে সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষের নাম। অনির্বাণ গেয়ে ওঠেন, "আরেক ঘোষও আছে, ওই বিপ্লবীদের পার্টি/ টিভি চ্যানেলপার্টি অফিস বড্ড হাঁটাহাঁটি/তাই কিনেছে গাড়ি/দামটা বেশি খুব/ ফেসবুকেতেই রাজা মোদের দাদা শতরূপ"। 

সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছে এই গান। আরজিকর কাণ্ডের সময় টলিউডের প্রায় সকলেই পথে নেমেছিলেন তবে অনির্বাণ নামেননি। অনেক পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন এভাবে পথে নেমে কোনও লাভ নেই। কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ জারি রাখতে হবে। এরপর ফেডারেশন বনাম ডিরেক্টর্স গিল্ড লড়াইয়ে কার্যত একঘরে অভিনেতা। হাতে কাজ প্রায় নেই। সেই সময় ফের এক সাক্ষাত্‍কারে বলেন, আমার হাতে দুটো অপশন হয় রাজনীতির দল খোলা নইলে গানের দল খোলা। এরপর গানের দল তৈরি করেই ঝড় তুললেন অভিনেতা। 

আরও পড়ুন- Vikram Chatterjee: 'বাবা হলাম...', সুখবর দিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়...

তাঁদের কনসার্ট থেকে রিল ভাইরাল হতেই শোরগোল নেট মহলে। গানে গানেই এবার সরাসরি মঞ্চে অচ্ছে দিন থেকে শুরু মোদীর পেনশন নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অনির্বাণ-দেবরাজ সহ গোটা টিম। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে প্রশ্ন তোলায় অনির্বাণের প্রশংসায় গোটা নেটপাড়া। 

