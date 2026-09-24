/বৃন্দাবনের ‘পুকি বাবা’ এবার বড়পর্দায়, অনিরুদ্ধ আচার্যের বায়োপিক বানাচ্ছেন বাঙালি পরিচালক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধ্যাত্মিক জগতের পরিচিত মুখ শ্রী অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজের জীবন এবার উঠে আসতে চলেছে বড়পর্দায়। বৃন্দাবনের এই জনপ্রিয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে পূর্ণদৈর্ঘ্যের একটি হিন্দি বায়োপিক তৈরির ঘোষণা করেছেন বাঙালি পরিচালক শুভেন্দু ঘোষ। ইতিমধ্যেই ছবির চিত্রনাট্য লেখার কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে চলছে প্রি-প্রোডাকশনের কাজ। 'পুকি বাবা'-র চরিত্রে কে অভিনয় করছেন?
কী নিয়ে তৈরি হচ্ছে ছবি?
পরিচালক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বায়োপিকে শুধু অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজের বর্তমান সময়ের পরিচিতি নয়, তাঁর শৈশব থেকে আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠার যাত্রা তুলে ধরা হবে। তাঁর সাধনা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা, সামাজিক ভাবনা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ—সবকিছুকেই গল্পের অংশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি কীভাবে তাঁর বক্তব্য ও আধ্যাত্মিক ভাবনা দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছেছে, সেই বিষয়টিও ছবিতে দেখানো হবে বলে জানা গিয়েছে। পরিচালক শুভেন্দু ঘোষের বক্তব্য অনুযায়ী, এটি শুধুমাত্র একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের জীবনী নয়। তাঁর জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা, বিশ্বাস, সংগ্রাম এবং মানুষের সঙ্গে গভীর যোগাযোগের গল্প জড়িয়ে রয়েছে। সেই দিকগুলিই বড়পর্দায় তুলে ধরতে চান তিনি।
কে বানাচ্ছেন এই ছবি?
এই হিন্দি বায়োপিকের পরিচালক শুভেন্দু ঘোষ। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কাজ করার পর এবার তিনি হিন্দি ভাষার এই বিশেষ প্রকল্প নিয়ে আসছেন। শুভেন্দু ঘোষের আগের কাজের তালিকায় রয়েছে ‘ম্যায় মুলায়াম সিং যাদব’-এর মতো বায়োপিক। এছাড়াও ‘ভয়’, ‘চেতনা’, ‘শূন্যতা’, ‘কপাল’-এর মতো বাংলা ছবির সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িয়েছে। এবার তাঁর পরিচালনায় পর্দায় আসবেন বৃন্দাবনের অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজ।
কবে শুরু হবে শ্যুটিং?
এই মুহূর্তে ছবির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ চলছে। চিত্রনাট্য ইতিমধ্যেই তৈরি। এখন চলছে অভিনেতা নির্বাচন, লোকেশন রেকি এবং অন্যান্য কারিগরি প্রস্তুতি। পরিচালকের পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু ঠিকঠাক এগোলে ২০২৬ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে ছবির শ্যুটিং শুরু হতে পারে। এই বায়োপিক ঘোষণার পর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজের চরিত্রে কোন অভিনেতাকে দেখা যাবে? এই বিষয়ে নির্মাতারা এখনও মুখ খুলতে চাননি। ফলে এখনই কোনও অভিনেতার নাম নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে এই চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ, গল্পের বড় অংশই আবর্তিত হবে অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজের জীবন ও আধ্যাত্মিক যাত্রাকে ঘিরে।
কেন এই ছবি নিয়ে আগ্রহ?
ভারতীয় সিনেমায় জীবনীভিত্তিক ছবি নতুন নয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, খেলোয়াড়, শিল্পী থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব—বিভিন্ন মানুষের জীবন নিয়ে তৈরি হয়েছে বায়োপিক। অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজের ক্ষেত্রেও তাঁর আধ্যাত্মিক বক্তব্য, ধর্মীয় শিক্ষা এবং ভক্তদের মধ্যে জনপ্রিয়তা গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে। নির্মাতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায় এবং আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠার পথই ছবির মূল বিষয়। তবে ছবিটির গল্প কীভাবে সাজানো হবে, কোন কোন ঘটনা বিস্তারিতভাবে দেখানো হবে বা কোন সময়পর্বে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে—সেই বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি।
শুধু বায়োপিক নয়, আধ্যাত্মিকতার গল্পও
পরিচালকের বক্তব্য অনুযায়ী, ছবিটিকে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির জীবনকাহিনি হিসেবে দেখাতে চান না নির্মাতারা। অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজের জীবনের মাধ্যমে বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা, সাধনা এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক তুলে ধরাই ছবির অন্যতম লক্ষ্য। এখনও ছবির নাম, মুখ্য অভিনেতা, অন্যান্য কলাকুশলী এবং মুক্তির তারিখ প্রকাশ করা হয়নি। আপাতত নজর নভেম্বরের সম্ভাব্য শ্যুটিং শুরুর দিকে।
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