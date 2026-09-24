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বৃন্দাবনের ‘পুকি বাবা’ এবার বড়পর্দায়, অনিরুদ্ধ আচার্যের বায়োপিক বানাচ্ছেন বাঙালি পরিচালক

Maharaj Shri Aniruddhacharya Ji Biopic: শ্রী অনিরুদ্ধ আচার্য মহারাজের জীবন ও আধ্যাত্মিক যাত্রা এবার বড়পর্দায়। যা তুলে ধরতে চলেছেন বাঙালি পরিচালক শুভেন্দু ঘোষ। ছবিটি একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের হিন্দি বায়োপিক। চিত্রনাট্যের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং বর্তমানে প্রি-প্রোডাকশনের কাজ চলছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 24, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:12 AM IST
বৃন্দাবনের ‘পুকি বাবা’ এবার বড়পর্দায়, অনিরুদ্ধ আচার্যের বায়োপিক বানাচ্ছেন বাঙালি পরিচালক
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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