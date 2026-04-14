  Anjan Dutt & The Electric Band: রঞ্জনা আর আসবে না, কিন্তু অঞ্জন আসছেন: ২ বৈশাখ রবীন্দ্রসদনে এককে থাকুন, একা নয়

Anjan Dutt & The Electric Band: রঞ্জনা আর আসবে না, কিন্তু অঞ্জন আসছেন: ২ বৈশাখ রবীন্দ্রসদনে এককে থাকুন, একা নয়

Anjan Dutt & The Electric Band: 'Anjan Dutt & The Electric Band' শিরোনামের এই সন্ধ্যায় অঞ্জন দত্ত তাঁর দীর্ঘ নাট্যজীবনের গানগুলো তুলে আনবেন।

রজত মণ্ডল | Updated By: Apr 14, 2026, 10:25 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:বাঙালি মনে রেখেছে সেই ফোন নম্বর। ২৪৪১১৩৯। বেলা বোসকে ফোন করার সেই আকুলতা শুধু একটা গান নয়, একটা প্রজন্মের বুকের ভেতরে আটকে থাকা অনুভূতির ঠিকানা। আর সেই ঠিকানার মালিক এবার আসছেন সরাসরি মঞ্চে।

আগামী ১৬ এপ্রিল, ২ বৈশাখ। সন্ধে সাড়ে ছটায়। রবীন্দ্রসদনে।

থিয়েটারের জন্য, থিয়েটারের গান

টাইমস অফ থিয়েটার এই অনুষ্ঠানটি সাজিয়েছে এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। থিয়েটারের জন্য। শিল্পের জন্য। সেই মঞ্চের জন্য, যেখান থেকে অঞ্জন দত্তের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

'Anjan Dutt & The Electric Band' শিরোনামের এই সন্ধ্যায় অঞ্জন দত্ত তাঁর দীর্ঘ নাট্যজীবনের গানগুলো তুলে আনবেন। থিয়েটারের আলো-আঁধারিতে যে সুর কখনো মঞ্চে বাজত, সেই সুর এবার খোলা প্রেক্ষাগৃহে। সঙ্গে থাকবে তাঁর সেই চিরপরিচিত গানগুলোও। বেলা বোস, রঞ্জনা, মালা, মেরি অ্যান। যে গান শুনতে শুনতে একটা প্রজন্ম বড় হয়েছে, প্রেমে পড়েছে, বুক ভেঙেছে।

অঞ্জন দত্ত মানে শুধু গান নয়

অঞ্জন দত্তকে শুধু গায়ক বলা ঠিক হবে না। তিনি একজন গল্পকার। প্রতিটি গানে একটা চরিত্র, একটা জীবন, একটা শহর।

 

দার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস স্কুলের সেই কিশোর থেকে কলকাতায় ইংরেজি সাহিত্যে এমএ পাশ করা যুবক, তারপর থিয়েটার। মৃণাল সেন তাঁকে দেখেছিলেন মঞ্চে, তারপর ডেকে নিয়েছিলেন 'চালচিত্র' ছবিতে। সেই ছবিতেই ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা নবাগত অভিনেতার পুরস্কার।

কিন্তু অঞ্জন দত্ত শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠলেন গানের মানুষ। ব্লুজ আর কান্ট্রি মিউজিকের ছোঁয়ায় তৈরি হলো বাংলা 'অন্যধারার গান'। হরিপদ, রাজা রয়, বেলা, রঞ্জনা, সেমসন। এই সব কাল্পনিক চরিত্র এতটাই জীবন্ত যে কোটি বাঙালি ভাবেন ওরা বাস্তবের মানুষ।

আরো একটা লিয়ার-এর পর এই সন্ধ্যা

২০২৪ সালে অঞ্জন দত্ত ঘোষণা করেছিলেন, 'আরো একটা Lear' হবে তাঁর মঞ্চজীবনের শেষ নাটক। সেই ঘোষণায় কলকাতার সংস্কৃতিপ্রেমীদের মনে একটা শূন্যতার আভাস এসেছিল। কিন্তু এই ২রা বৈশাখের সন্ধ্যায় তিনি আসছেন অন্যভাবে, অন্য আঙ্গিকে। থিয়েটার ছেড়ে নয়, থিয়েটারের জন্যই।

কোথায় পাবেন টিকিট

অনুষ্ঠান: Anjan Dutt & The Electric Band
আয়োজক: টাইমস অফ থিয়েটার
তারিখ: ১৬ এপ্রিল ২০২৬ (২ বৈশাখ, ১৪৩৩)
সময়: সন্ধ্যে ৬টা ৩০ মিনিট
স্থান: রবীন্দ্রসদন, কলকাতা

অনলাইনে টিকিট পাওয়া যাচ্ছে District by Zomato-তে। অফলাইন টিকিটের জন্য যোগাযোগ করুন: 9038942308

এই লিংকে ক্লিক করুন: https://www.facebook.com/timesoftheatre/posts/pfbid025fhs7kbDAZHFW7Hp2VL...

নববর্ষের ঠিক পরের সন্ধ্যায়, এই শহরে অঞ্জন দত্তের গলায় মালার কথা শুনতে চাইলে, বা মেরি অ্যানকে পেতে চাইলে, দেরি না করাই ভালো।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

