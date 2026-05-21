/Debaloy-Ankita Controversy: ৩ কোটির মানহানি মামলার পাল্টা নোটিস অঙ্কিতাকে, আইনি পথে দেবালয়

Ankita Chakraborty-Debaloy Bhattacharyya: এই সমস্যার সূত্রপাত হয় কয়েক দিন আগে। গত সপ্তাহে সোশ্যাল মিডিয়ায় টলিউডের একটি অন্য বিষয় নিয়ে একটি পোস্ট করেন দেবালয়। সেখানেই অঙ্কিতা একটি মন্তব্য করেন, "তোমার মতো নোংরা পারভার্ট ব্রাহ্মণদের কী করে শ্রদ্ধা করি বলো তো? যারা নিজের বন্ধুর মেয়ের পিঠে হাত বোলাতে ছাড়ে না।"
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সরগরম টলিপাড়া। অঙ্কিতা চক্রবর্তীর বিস্ফোরক অভিযোগের বিরুদ্ধে এবার মানহানির মামলা করলেন দেবালয় ভট্টাচার্য। সাংবাদিক বৈঠক করে পরিচালক দেবালয়ের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করে আইনি পথে হাঁটেন অভিনেত্রী অঙ্কিতা চক্রবর্তী। এবার অভিনেত্রীকে পাল্টা আইনি নোটিস পাঠালেন পরিচালক। যে চিঠিতে বলা হয়েছে, অভিনেত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে পরিচালকের কাছে।
অঙ্কিতা দাবি করেছিলেন, একটি পার্টিতে দেবালয় তাঁকে জোর করে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন। বিগত তিন বছরের পুরনো সেই ঘটনাকে সামনে নিয়ে এসে তিনি দেবালয়কে আইনি নোটিস পাঠান। পরিচালকের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। তবে এখনও পর্যন্ত অভিনেত্রীর তরফে কোনও আইনি নোটিস হাতে পাননি বলেই জানিয়েছেন তিনি।
দেবালয়ের দাবি, তাঁকে হেনস্থা করে যে সকল ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা সব মুছে ফেলতে হবে। দেবালয়ের বিরুদ্ধে কোনও অসম্মানজনক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে। দেবালয়কে অসম্মান করার জন্য জনসমক্ষে ক্ষমা চাইতে। ৩ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে। সাংবাদিক সম্মেলন করে অঙ্কিতার বক্তব্য ছিল, তিনি আর্থিক ক্ষতিপূরণ চান না। বরং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে পরিচালককে। তা না হলে থানায় অভিযোগ দায়েরের পথেই হাঁটবেন তিনি।
অঙ্কিতা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে পরিচালককে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বিবৃতি দিতে হবে। অন্যথায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিনেত্রী। গত সপ্তাহেই ফেসবুকে দেবালয়ের একটি পোস্টকে ট্যাগ করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন অঙ্কিতা।
সেখানে তিনি লিখেছিলেন, "তোমার মতো নোংরা পারভার্ট... যারা নিজের বন্ধুর মেয়ের পিঠে হাত বোলাতে ছাড়ে না... মদ খেয়ে অভিনেত্রীদের নিতম্বে হাত বোলায়, জোর করে ওই নোংরা গুটখা খাওয়া দাঁতে চুমু খেতে আসে? আর বাধা দিলে… পরের দিন নেশা কাটার পরে ক্ষমা না চেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে বিভিন্ন কাজ থেকে কাঠি করে থাকে।"
