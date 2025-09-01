Priya Marathe Death: '৩৮ তো যাওয়ার বয়স নয়! শেষ সময়ে দেখতেও পেলাম না', প্রিয়ার শেষকৃত্যে কান্নার রোল...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Popular tv actress death: মাত্র ৩৮ বছরেই ক্যানসারে প্রাণ হারালেন মারাঠি অভিনেত্রী ও হিন্দি সিরিয়ালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী প্রিয়া মারাঠে। পবিত্র রিশতা ধারাবাহিকের দৌলতে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন দর্শকদের ঘরে ঘরে। অভিনেত্রীর মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না অভিনেত্রী অঙ্কিতা লোখন্ডে ও ঊষা নাডকর্নি।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 1, 2025, 06:09 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুশান্তের (Sushant Singh Rajput) মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলেন অভিনেত্রী অঙ্কিতা লোখন্ডে (Ankita Lokhande) ও ঊষা নাডকর্নি (Usha Nadkarni)। পবিত্র রিশতা (Pavitra Rishta) ধারাবাহিকে তিনি হয়েছিলেন সুশান্তের মা। এবার চলে গেলেন এই ধারাবাহিকের আরেক অভিনেত্রী প্রিয়া মারাঠে (Priya Marathe)। ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ৩১শে আগস্ট মুম্বাইয়ের মিরা রোডের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

তাঁর শেষকৃত্য মুম্বাইতে সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে মারাঠি ও হিন্দি টেলিভিশন জগতের বহু পরিচিত মুখ উপস্থিত ছিলেন। 'পবিত্র রিশতা' সিরিয়ালে তার সহ-অভিনেত্রী প্রার্থনা বেহরে, যিনি প্রিয়ার খুব ভালো বন্ধু ছিলেন, তাঁকে শেষ বিদায় জানানোর সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন। এছাড়া আরও অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী যেমন অভিজিৎ খান্ডেকর, শাল্মলী তোয়েল, ওম প্রকাশ শিন্ডে, আস্তাদ কালে এবং সুয়শ তিলক প্রিয়ার শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন।

প্রিয়ার মৃত্যুর খবর শুনে ভেঙে পড়েন 'পবিত্র রিশতা' সিরিয়ালে তাঁর সহ অভিনেত্রী ঊষা নাডকর্নি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে প্রিয়া অত্যন্ত শান্ত, সংযমী এবং হাসিখুশি স্বভাবের একজন মানুষ ছিলেন। সেটে সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন এবং কখনও কারও সাথে উঁচু গলায় কথা বলতেন না। ঊষা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে ভগবান কেন এত তাড়াতাড়ি ওকে ডেকে নিলেন, এটা তো তার চলে যাওয়ার বয়স ছিল না।

ঊষা নাডকর্নি আরও জানান যে তিনি প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার স্বামী শান্তনু মোঘে তাকে না আসার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ, চিকিৎসার কারণে প্রিয়ার চুল পড়ে গিয়েছিল এবং তিনি চাননি যে কেউ তাকে এই অবস্থায় দেখুক। এই কারণেই অনেক কাছের মানুষও তাঁর শেষ দিনগুলোতে তাঁর সাথে দেখা করতে পারেননি।

প্রিয় মারাঠেকে 'পবিত্র রিশতা' সিরিয়ালের 'প্রথম বন্ধু' বলে উল্লেখ করে অঙ্কিতা জানান যে তিনি, প্রিয়া এবং অভিনেত্রী প্রার্থনা বেহরে সেটে একটি ছোট্ট টিম তৈরি করেছিলেন। তিনি লেখেন, "আমরা যখন একসাথে থাকতাম, তখন সবকিছু খুব ভালো লাগত। প্রিয়া, প্রার্থনা এবং আমি মারাঠিতে একে অপরকে 'ওয়েডি' বলে ডাকতাম, আর সেই বন্ধনটা সত্যিই অসাধারণ ছিল। আমার ভালো সময়েও ও ছিল এবং আমার খারাপ সময়েও আমাকে ধরে রেখেছিল। যখনই আমার ওকে প্রয়োজন হয়েছে, ও কখনও পাশে থাকতে ভোলেনি। গণপতি বাপ্পার সময় ও গৌরী মহা আরতিতে যোগ দিতে কখনও ভুলত না। এই বছর, আমি তোমার আত্মার জন্য সেখানেই প্রার্থনা করব, আমার 'ওয়েডি', তোমাকে খুব মনে পড়বে" ।

অঙ্কিতা প্রিয়ার অসুস্থতার সময়ে তার শক্তির কথা তুলে ধরে তাকে 'সবচেয়ে শক্তিশালী' বলে বর্ণনা করেন এবং তার সাহসের প্রশংসা করেন। "প্রিয়া ছিল সবচেয়ে সাহসী; সে এত সাহস নিয়ে প্রতিটি যুদ্ধ লড়েছে। আজ ও আমাদের সাথে নেই, আর এটা লিখতে গিয়েও আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে। ওকে হারানোটা এই কথাই মনে করিয়ে দেয় যে আমরা সত্যিই জানি না হাসির আড়ালে একজন মানুষ কী ধরনের যুদ্ধ লড়ছে। তাই, সবসময় দয়ালু থাকুন। প্রিয়া, আমার প্রিয় 'ওয়েডি', তুমি সবসময় আমার হৃদয়ে এবং আমার স্মৃতিতে বেঁচে থাকবে। প্রতিটি হাসি, প্রতিটি অশ্রু, প্রতিটি মুহূর্তের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আবার দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত ওম শান্তি।"

জানা যায়, প্রিয়া গত কয়েক বছর ধরে ক্যান্সারের মতো এক গুরুতর রোগের সাথে লড়াই করছিলেন। চিকিৎসার সময় অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে, কিন্তু ভেঙে পড়েননি অভিনেত্রী। রবিবার তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে ইন্ডাস্ট্রিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। জনপ্রিয় শো ‘পবিত্র রিশতা’ থেকে প্রিয়া সবথেকে বেশি জনপ্রিয়তা পান। এই সিরিয়ালে তিনি বর্ষা সতীশ দেশপান্ডের চরিত্রে অভিনয় করেন, যা আজও দর্শকদের মনে আছে। 

সুশান্ত সিং রাজপুত এবং অঙ্কিতা লোখান্ডের মতো তারকাদের সাথে কাজ করে তিনি নিজের একটি আলাদা পরিচয় তৈরি করেন। তাঁর সারল্য এবং অভিনয় দর্শকদের হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলে যায়। ‘পবিত্র রিশতা’ ছাড়াও প্রিয়া ‘সাথ নিভানা সাথিয়া’, ‘বড়ে অচ্ছে লাগতে হ্যায়’ এবং আরও অনেক জনপ্রিয় সিরিয়ালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। থিয়েটার থেকে শুরু করে সিনেমা মারাঠি ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি অনেক প্রশংসা পেয়েছেন। 

