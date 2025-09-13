English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ankita Lokhande's husband Vicky Jain Hospitalised: ভয়ংকর দুর্ঘটনার কবলে ভিকি, পড়েছে ৪৫ সেলাই! পাশে অঙ্কিতা...

Vicky Jain Hospitalised: অভিনেত্রী অঙ্কিতা লোখান্ডের স্বামী, ব্যবসায়ী ভিকি জৈনকে ভর্তি করানো হয়েছে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে। গত তিন দিন ধরে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 13, 2025, 10:06 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর দুর্ঘটনার মুখে অভিনেত্রী অঙ্কিতা লোখান্ডের (Ankita Lokhande) স্বামী, ব্যবসায়ী ভিকি জৈন (Vicky Jain)। তড়িঘড়ি তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে। গত তিন দিন ধরে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। পরিচালক সন্দীপ সিং জানান যে, দুর্ঘটনার ফলে ভিকির ডান হাতে কাঁচের বহু টুকরো ঢুকে যায়, যে কারণে ক্ষত স্থান ৪৫টি সেলাই করতে হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ভিকি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন, অঙ্কিতা তার পাশেই রয়েছেন। ভিকির ডান হাত কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত পুরোপুরি ব্যান্ডেজ করা। একটি ছবিতে দেখা যায়, অঙ্কিতা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছেন, যা দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি কতটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। অন্য একটি ছবিতে ভিকিকে আলতো করে জল খাইয়ে দিতে দেখা যায় অঙ্কিতাকে।

সন্দীপ সিং ভিকির স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভক্তদের আপডেট দিতে গিয়ে লেখেন, “একটি যন্ত্রণাদায়ক দুর্ঘটনার পর ভিকির হাতে কাঁচের অনেক টুকরো ঢুকে যায়, ৪৫টি সেলাই পড়ে এবং তিন দিন ধরে হাসপাতালে থাকার পরও ওর মনোবল অটুট রয়েছে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে এখনও আমাদের হাসানোর চেষ্টা করছে এবং এমন ভান করছে যেন কিছুই হয়নি। অঙ্কিতা, তুমি একজন সুপারওম্যানের থেকে কম কিছু নও, গত ৭২ ঘন্টা ধরে উদ্বেগে রয়েছ এবং যত্নের সঙ্গে পাথরের মতো ওর পাশে ছিলে।”

সন্দীপ আরও জানান, পরিবার এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সমর্থনের জন্য ভিকি ও অঙ্কিতা কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে কোকিলাবেন হাসপাতালের সিইও ড. সন্তোষ শেঠি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. মিহির দালালকে তাঁদের সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখ্য, অঙ্কিতা লোখান্ডে এবং ভিকি জৈন ২০১৯ সাল থেকে ডেটিং করছেন। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে তাঁরা জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর থেকে এই দম্পতি 'স্মার্ট জোড়ি' এবং 'বিগ বস ১৭'-এর মতো রিয়ালিটি শোতে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের এই জুটি বেশ জনপ্রিয়। 

