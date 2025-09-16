English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ankush Hazra: ৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ইডির জেরার মুখে অঙ্কুশ! কোন কোন প্রশ্নের মুখে পড়লেন অভিনেতা?

Online Betting Scam: মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় ইডির দফতরে ঢুকতে দেখা যায় অঙ্কুশকে। প্রায় সাড়ে ৮ ঘণ্টা ইডির অফিসারদের জেরার মুখে পড়েন অভিনেতা। কী কী জানতে চাওয়া হল অভিনেতার কাছে? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 16, 2025, 10:19 PM IST
Ankush Hazra: ৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ইডির জেরার মুখে অঙ্কুশ! কোন কোন প্রশ্নের মুখে পড়লেন অভিনেতা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোয় মুক্তি পেতে চলেছে রক্তবীজ ২। সেই ছবিতে এক বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে অঙ্কুশ হাজরাকে (Ankush Hazra)। কিন্তু তার আগেই বিপত্তি। অঙ্কুশ হাজরাকে সম্প্রতি সমন পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)। মঙ্গলবার হাজিরা দিতে দিল্লি যান অভিনেতা। 

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় ইডির দফতরে ঢুকতে দেখা যায় অঙ্কুশকে। এ সময় তার পরনে ছিল সাদা শার্ট, জিন্‌স। হাতে ছিল ফাইলভর্তি কিছু নথিপত্র। ইডি মাস খানেক আগে অনলাইন বেআইনি বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত একটি মামলা রুজু করেছে, যেখানে ২৯ জন অভিনেতা ও ইনফ্লুয়েন্সারের  বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। সেই তালিকায় আছেন দক্ষিণী তারকা রানা ডগ্গুবতী, বিজয় দেবরকোন্ডা থেকে শুরু করে কপিল শর্মাও। সেই তালিকায় জুড়েছে দুই বাঙালি অভিনেতার নাম। তাঁরা হলেন অঙ্কুশ হাজরা ও মিমি চক্রবর্তী। সোমবার ইডি দপ্তরে পৌঁছেছিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। টানা ৯ ঘণ্টা জেরা করা হয় তাঁকে। 

মঙ্গলবার প্রায় সাড়ে ৮ ঘণ্টা ইডির অফিসারদের জেরার মুখে পড়েন অভিনেতা। সূত্র মারফত জানা যায় যে মূলত তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, বেটিং অ্যাপের প্রমোশনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল কিনা। চুক্তি অনুযায়ী টাকা নেওয়া হয়েছিল কিনা। অর্থের লেনদেন স্বচ্ছ ছিল নাকি বেআইনি ছিল। কোনো নগদ অর্থ নেওয়া হয়েছিল কিনা। বেটিং অ্যাপ সম্বন্ধে তাদের সম্যক ধারণা ছিল কিনা।

প্রসঙ্গত, বাংলায় অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা। অভিনয়ের পাশাপাশি টেলিভিশনের সঞ্চালক হিসাবেও তিনি সমান জনপ্রিয়। অভিনয় সঞ্চালনার পাশাপাশি প্রযোজনাতেও পা রেখেছেন নায়ক, খুলেছেন প্রযোজনা সংস্থাও। এরই মাঝে বিপত্তি। অবৈধ অনলাইন বেটিং অ্যাপের সঙ্গে নাম জড়িয়েছে তাঁর। 

 

