Ankush meets DBD Fame Roddur: মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ‘ডান্স বাংলা ডান্স’-এর রোদ্দুরের: 'শুনে থাকতে পারিনি', খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটলেন অঙ্কুশ

Dance Bangla Dance Fame Roddur Hospitalised: ছোট্ট রোদ্দুরের এই লড়াই এখন গোটা বাংলার প্রার্থনা। জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো 'ডান্স বাংলা ডান্স'-এর সেই চঞ্চল শিশুটির অসুস্থতার খবর নাড়িয়ে দিয়েছে বিনোদন জগতকে। রোদ্দুরকে দেখতে সোমবার হাসপাতালে যান অঙ্কুশ হাজরা। অভিনেতাকে দেখেই মুখে হাসি রোদ্দুরের। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 10, 2026, 07:33 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডান্স বাংলা ডান্সের মঞ্চে যাকে দেখার জন্য মুখিয়ে থাকত দর্শক, যার চঞ্চলতা আর মিষ্টি হাসিতে মজে থাকত গোটা স্টুডিও, সেই পাঁচ বছরের খুদে রোদ্দুর চট্টোপাধ্যায় এখন হাসপাতালের বিছানায়। ফুসফুসের মারাত্মক সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি সে। তার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ, সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে ক্রাউড ফান্ডিং। এই কঠিন সময়ে খুদে রোদ্দুরকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গেলেন টলিউড অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা।

আরও পড়ুন- Srijato Car Accident: শো সেরে ফেরার পথে রহস্যজনক দুর্ঘটনা: দুমড়েমুচড়ে গেল শ্রীজাতর গাড়ি, জানতে পেরেই মমতার কড়া নির্দেশ

রোদ্দুরের অসুস্থতার খবর পাওয়া মাত্রই নিজেকে সামলাতে পারেননি অভিনেতা। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আবেগপ্রবণ কণ্ঠে অঙ্কুশ বলেন, "জি বাংলার মাধ্যমে প্রথম খবরটা পাই। ভিডিও কলে কথা বলতেই ও যখন জানতে চাইল— অঙ্কুশ আঙ্কেল তুমি কবে আসবে, তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি।" অভিনেতা জানান, দীর্ঘ অসুস্থতার মাঝে তাঁকে দেখে রোদ্দুর একটু মন খুলে হেসেছে, এটাই সবথেকে বড় প্রাপ্তি। অঙ্কুশ আরও যোগ করেন, "যে বাচ্চাটা স্টেজে লাফালাফি করে বেড়াত, তাকে এইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে খুব খারাপ লাগছে। তবে আগের চেয়ে ও এখন অনেকটা ভালো আছে।"

রোদ্দুরের মা জানিয়েছেন, দিনকয়েক আগে সাধারণ জ্বর দিয়েই অসুস্থতার শুরু। ঋতু পরিবর্তনের সাধারণ ভাইরাল ফিভার ভেবেছিলেন সবাই। কিন্তু জ্বর না কমায় রক্ত পরীক্ষা করালে ধরা পড়ে ফুসফুসের সংক্রমণের কথা। দ্রুত শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে।

আরও পড়ুন- Sohini Ganguly Controversy: ‘পবিত্র গর্ভ’ মন্তব্যে তোলপাড় নেটপাড়া, বিতর্ক থামাতে ভিডিয়ো বার্তায় সাফাই সোহিনীর

রোদ্দুরের পরিবার সূত্রের খবর, চিকিৎসার খরচ ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়িয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাকে পুরোপুরি সুস্থ করতে আরও প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই 'ডান্স বাংলা ডান্স' পরিবার এবং অঙ্কুশ হাজরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তবুও এক মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এই বিপুল খরচ বহন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় রোদ্দুরের বাবা-মা সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। বাংলার মানুষ এখন প্রার্থনা করছেন, আবার যেন ডান্স বাংলা ডান্সের মঞ্চে সেই চঞ্চল পায়ে নাচতে দেখা যায় ছোট্ট রোদ্দুরকে।

রোদ্দুরকে সাহায্য করুন এই নম্বরে-

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

dance bangla danceAnkush Hazratollywood newsMedical Emergencychild artistMithun ChakrabortyHalla Party
