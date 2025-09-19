English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja 2025: সুরে ভর করেই পাহাড় ভ্রমণ! পুজোয় অন্তরা চৌধুরীর নতুন গান...

Pujo Song: দূর অজানায় - এবার পুজোয় অন্তরা চৌধুরীর ট্র্যাভেল সঙ মুক্তি পেল, প্রথমবার একসাথে কাজ করলেন সলিল-সুধীন এর উত্তরসূরিরা।  

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 19, 2025, 12:36 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার পুজোর ছুটিতে গানে, গানে পাহাড় ভ্রমণ এর সুযোগ। বাংলায় ট্র্যাভেল সঙ "দূর অজানায়"নিয়ে এল দ্যা ড্রিমার্স মিউজিক পিআর এজেন্সি, নিবেদনে খুকুমণি সিঁদুর ও আলতা। গানের শিল্পী অন্তরা চৌধুরী। সুদীপ্ত চন্দের কথা ও সুরে , সঙ্গীত আয়োজন করেছেন সৌম্য দাশগুপ্ত। ২৭ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক ট্যুরিজম ডে, সেই উপলক্ষে সম্প্রতি চ্যাপ্টর টু-তে এই গানের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেবজ্যোতি মিশ্র, পন্ডিত প্রদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, অন্তরা চৌধুরী, সৌম্য দাশগুপ্ত,  সুদীপ্ত চন্দ, রনদীপ মুখোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন সাহা, খুকুমণি আলতা ও সিঁদুর এর পক্ষে রিয়া রায় চৌধুরী, দুর্বা রায় চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন দেবাশীষ বসু। বাংলা গানে ট্র্যাভেল সঙ করোনা কাল থেকে তৈরি করে আসছেন সুদীপ্ত চন্দ।  

গানটির শুটিং করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের যোগী ঘাটে। গানটির মিউজিক ভিডিওতে নীলাঞ্জন সাহা এবং সুদীপ্ত চন্দকে দুই বন্ধু হিসেবে দেখানো হয়েছে যারা পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন। গানটির চিত্রগ্রহণ করেছেন শুভজিৎ দাস। সাউন্ডট্র্যাকটির  প্রোগ্রামিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন রণদীপ মুখার্জি। এ গানে আছে সঙ্গীত আয়োজক সৌম্য দাশগুপ্তের বাজানো কিছু সুন্দর গিটার পিস।

এটি সলিল চৌধুরী এবং সুধীন দাশগুপ্তের উত্তরসূরীদের প্রথম একসাথে করা কাজ, অন্তরা চৌধুরী এবং সৌম্য দাশগুপ্ত এই ট্র্যাভেল সঙ এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো জুটি বাঁধলেন। অন্তরা চৌধুরী বলেন, "সুদীপ্ত যখন আমাকে গানটা পাঠিয়েছিলেন তখন আমার সুরটি পছন্দ হয়েছিল। এ সুরের মূল উপাদান হল সরলতা। অন্যদিকে সৌম্য দাশগুপ্ত খুব মন ভালো করা একটি ট্র্যাক  বানিয়েছেন।"

 

সৌম্য দাশগুপ্ত বলেন, "প্রথমবার অন্তরা চৌধুরীর সাথে কাজ করে ভালো লাগছে। সুদীপ্ত গানটির জন্য একটি খুব সুন্দর সুর তৈরি করেছেন।"সুদীপ্ত চন্দ বলেন, "গত পাঁচ বছর ধরে আমি বাংলায় ট্র্যাভেল সঙ তৈরির একটি আলাদা চেষ্টা করে যাচ্ছি। গান গুলোতে সুন্দর, মনোরম দৃশ্যাবলী থাকে, তা সে পাহাড় হোক বা অন্য কোনও স্থান। দর্শকদের মনে হবে আপনি একটি নতুন গানের মাধ্যমে কোনও জায়গা ভ্রমণ করছেন।" গানটি দ্য ড্রিমার্স মিউজিক পিআর এজেন্সির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল এবং শীর্ষস্থানীয় অনলাইন মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাচ্ছে।

 

