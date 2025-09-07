English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Anuparna Roy: ঐতিহাসিক! সেরা পরিচালক পুরুলিয়ার অনুপর্ণা! 'বিস্মৃত বৃক্ষের গান' নিয়ে লালমাটির দেশ থেকে ভেনিসের লাল কার্পেটে...

Anuparna Roy at Venice Film Festival: পুরস্কার পেয়ে ইতিহাস তৈরি করেছেন। পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়েও ইতিহাস তৈরি করেছেন। পুরস্কার গ্রহণ করে অনুপর্ণা বলেন, পুরস্কারটি নারীদের প্রতি উৎসর্গ করলেন তিনি!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 7, 2025, 09:15 PM IST
Anuparna Roy: ঐতিহাসিক! সেরা পরিচালক পুরুলিয়ার অনুপর্ণা! 'বিস্মৃত বৃক্ষের গান' নিয়ে লালমাটির দেশ থেকে ভেনিসের লাল কার্পেটে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে বিশ্বঘরে পেতাম না ঠাঁই'! আপন ঘর থেকে অবলীলায় বিশ্বঘরে এসে দাঁড়ানো অনুপর্ণা সহসাই অতুলপ্রসাদ সেনের এই আশ্চর্য অনুভূতিটিকে যেন সামনে নিয়ে এলেন। অনুপর্ণা, পুরুলিয়ার অনুপর্ণা রায় (Anuparna Roy)। সাড়া ফেলে দিলেন ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (Venice Film Festival)।  অনুপর্ণার 'ভুলে-যাওয়া বৃক্ষের গানে'র (Songs of Forgotten Trees) সুরে-সুরে যেন যেন বাঁধা পড়ল বাঙালির  চলচ্চিত্রের ভুলে-যাওয়া একটা অধ্যায়-- যে-অধ্য়ায়ে নাম জড়িয়ে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেনদের মতো কিংবদন্তিদের। ইতিহাস কি নিজেকে পুনরাবৃত্ত করল? একটা বৃ্ত্ত কি সম্পূর্ণ হল? 

স্বয়ং ইতিহাস

না, অনুপর্ণার ক্ষেত্রে 'ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করল' কথাটা বলা যায় না। কেননা, অনুপর্ণা স্বয়ং ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। অনুপর্ণা ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতে নিয়েছেন। ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (৮২তম) অনুপর্ণা রায় তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'সংস অফ ফরগটেন ট্রিজে'র জন্য 'অরিজন্টি' বিভাগে সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতে নিজেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। প্রসঙ্গত, এই বিভাগে তাঁর ছবিটিই ছিল একমাত্র ভারতীয় এন্ট্রি।

আবেগি উৎসর্গ 

পুরস্কার গ্রহণের সময়ে অনুপর্ণা আবেগাপ্লুত হয়ে পুরস্কারটি বিশ্বের সেই সব নারীদের প্রতি উৎসর্গ করেছেন, যাঁদেরকে নীরব করে রাখা হয়েছে, অবজ্ঞা করা হয়েছে অথবা যাঁদের যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি, তাঁদের। তিনি বলেন, এই পুরস্কারটি প্রতিটি নারীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, যাঁদের কখনও না কখনও  নীরব করে রাখা হয়েছে, অবজ্ঞা করা হয়েছে অথবা যাঁদের কখনও যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি। এই জয় যেন সিনেমা এবং তার বাইরের জগতের নারীদের জন্যও জোরাল একটা কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে, অনুপ্রাণিত করে তাঁদের।

'বিস্মৃত বৃক্ষের গান' এবং

মুম্বইয়ে বসবাসকারী দুই মহিলার জীবন সংগ্রামের গল্প বলা এই ছবির জন্য আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসায় ভাসছেন অনুপর্ণা। ফরাসি পরিচালক জুলিয়া ডকরনো নিজ হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন তাঁর হাতে। সাদা শাড়ি পরে যখন তিনি মঞ্চে ওঠেন পুরস্কার-হাতে তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। আবেগে ভেসে তিনি জানান, এই সম্মান তাঁর ব্যক্তিগত জয় নয়, বরং নিঃশব্দে লড়াই করা সব নারীর জয়। অন্নপূর্ণার এই ছবিতে অভিনয় করেছেন নাজ শেখ ও সুমি বাঘেল। প্রযোজকের দায়িত্বে ছিলেন বিভাংশু রায়, রোমিল মোদি এবং যঞ্জন সিং। পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ ছিলেন অন্নপূর্ণার এই ছবির প্রেজেন্টার। অনুপর্ণা তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানান। 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে' অনুপর্ণা যে আশ্চর্য ইতিহাস তৈরি করলেন, তা কোনওদিনই বাঙালি বিস্মৃত হবে না বলেই প্রত্যাশা করা যায় হয়তো। 

