'আমি ওকে হারাতে চাই না...', ২০ বছরের ছোট প্রেমিকাকে কবে বিয়ে করছেন অনুরাগ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই খোলামেলা বলিউড পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ। তাঁর প্রেমজীবন বহুবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। সবার মনে একটাই প্রশ্ন— ৫৩ বছর বয়সি অনুরাগ কি এবার তিরিশের কোঠায় থাকা শুভ্রা শেট্টিকে বিয়ে করতে চলেছেন? প্রায় এক দশক ধরে এই জুটি একসঙ্গে রয়েছেন। সম্প্রতি দীর্ঘদিনের সঙ্গী শুভ্রার সঙ্গে সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে খোলামেলা মুখ খুললেন পরিচালক।
বিয়ে ও সম্পর্কের সমীকরণ
বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অনুরাগ জানান, শুভ্রা বিয়েতে বিশ্বাস করেন না। তবে অনুরাগের কাছে সম্পর্কের কোনও নির্দিষ্ট 'লেবেল' লাগানোর চেয়ে শুভ্রার সঙ্গে থাকাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান যে বয়সের কথা ভেবে তিনি চান এমনভাবে সুস্থ থাকতে যাতে তিনি তাঁর ভালোবাসার মানুষকে আউটলাইভ করতে পারেন, কারণ তিনি এই সম্পর্ক হারাতে চান না। সম্পর্কের শুরুর দিকের স্মৃতিচারণ করে শুভ্রা বলেন, তিনি একবার বলেছিলেন যে ভালোবাসার প্রকৃত অনুভূতির অভিজ্ঞতা পাওয়ার পর তিনি মারা গেলেও খুশি হবেন। এই কথা শুনে অনুরাগ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন যে শুভ্রার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে তিনি কখনও মৃত্যুর ভয় পাননি, কিন্তু এবার তাঁর বাঁচার বড় কারণ তৈরি হয়েছে।
বয়সের ব্যবধান, শুভ্রার পেশাগত পরিচয় ও সম্পর্ক
অনুরাগ ও শুভ্রার বয়সের ব্যবধান প্রায় ২০ বছর; যেখানে অনুরাগের বয়স ৫৩ বছর এবং শুভ্রা তাঁর ৩০-এর কোঠায় রয়েছেন। অনুরাগ স্বীকার করেছেন যে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই বয়সের ব্যবধান নিয়ে কিছুটা সচেতন ও অস্বস্তিতে ভুগেছিলেন। বিশেষ করে শুভ্রার চেহারায় বয়সের কোনও ছাপ না পড়ায় এবং তিনি আগের মতোই দেখতে থাকায় অনুরাগ বিষয়টি নিয়ে আরও বেশি সচেতন হয়ে পড়েছিলেন। শুভ্রা একসময় অনুরাগের প্রযোজনা সংস্থা 'ফ্যান্টম ফিল্মস'-এ সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করতেন। ২০১৫ সালে তাঁদের প্রথম জনসমক্ষে একসঙ্গে দেখা যায় এবং ২০১৮ সালে তাঁরা নিজেদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেন।
অনুরাগের পূর্বের বিবাহিত জীবন
শুভ্রার আগে অনুরাগ কাশ্যপ দুবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ২০০৯ সালে প্রথম স্ত্রী আরতি বাজাজের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়, যাঁদের একটি কন্যা সন্তান (আালিয়া কাশ্যপ) রয়েছে। এরপর ২০১১ সালে তিনি অভিনেত্রী কালকি কেকল্যাঁকে বিয়ে করলেও চার বছর পর তাঁদেরও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।
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