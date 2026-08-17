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'আমি ওকে হারাতে চাই না...', ২০ বছরের ছোট প্রেমিকাকে কবে বিয়ে করছেন অনুরাগ?

Anurag Kashyap girlfriend: প্রায় এক দশক ধরে একসঙ্গে থাকা পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ ও শুভ্রা শেট্টির সম্পর্ক নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। বয়সের ২০ বছরের ফারাক এবং বিয়ে নিয়ে শুভ্রার অনাগ্রহ সত্ত্বেও দুজনে একে অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন। অতীতের দুটি বিচ্ছেদের পর অনুরাগ স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তিনি এই সম্পর্ক হারাতে নারাজ।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 17, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:55 PM IST
'আমি ওকে হারাতে চাই না...', ২০ বছরের ছোট প্রেমিকাকে কবে বিয়ে করছেন অনুরাগ?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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