A.R. Rahman Live In Kolkata: ১৩ বছর পর কলকাতায় এআর রহমান! কবে কখন কোথায় মায়েস্ত্রো ম্যাজিক? টিকিট শুরু মাত্র...

A.R. Rahman Live In Kolkata: ১৩ বছর পর কলকাতায় এআর রহমান! কবে কখন কোথায় মায়েস্ত্রো ম্যাজিক? টিকিট শুরু মাত্র...
A.R. Rahman Live In Kolkata: এক-আধ বছর নয়, পাক্কা ১৩ বছর পর কলকাতায় কনসার্ট করছেন এআর রহমান। এখনই উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন এ-টু-জেড। কবে কোথায় কখন দেখবেন মায়েস্ত্রো ম্যাজিক? কত টাকায় কোথা থেকে কাটবেন টিকিট?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শীতের কলকাতার রং-রূপ, বর্ণ-গন্ধ একেবারে আলাদা। চারদিকে 'ফিল গুড ফ্যাক্টর'! প্রতি বছর ঠিক এই সময়ে শহরের উষ্ণতা বাড়াতে মুম্বইয়ের বহু খ্যাতনামী শিল্পীরাই আসেন শহরে। শীতের কলকাতা মানেই কনসার্টের কলকাতা। এবার সুরের জাদুস্পর্শে তিলোত্তমাকে বুঁদ করতে আসছেন কিংবদন্তি এআর রহমান (A.R. Rahman Live In Kolkata)। ১৩ বছর পর শহরে আধুনিক ভারতীয় সংগীতের মায়েস্ত্রো। ২০০৩ সালে 'ইউনিটি অফ লাইট কনসার্ট' ছিল কলকাতায় রহমানের প্রথম শো। এর ১০ বছর পর ২০১৩ সালে সল্টলেক স্টেডিয়াম দেখেছে 'রহমানইশক'। ২০২৬ দেখবে কলকাতায় রহমানের হ্যাটট্রিক শো।
'দ্য ওয়ান্ডারমেন্ট ট্যুর'
'মোৎজার্ট অফ মাদ্রাস' শুরু করেছেন 'দ্য ওয়ান্ডারমেন্ট ট্যুর' (The Wonderment Tour)। যা বিশ্বব্যাপী এক চোখ ধাঁধানো কনসার্ট সিরিজ। সংগীত, ভালোবাসা এবং জীবনকে উদযাপন করছেন রহমান। অবিশ্বাস্য ভিজ্যুয়াল, অর্কেস্ট্রার আয়োজন এবং বিশেষ অতিথিদের উপস্থিতিতে এই কনসার্ট এখনই চর্চায়। 'দ্য ওয়ান্ডারমেন্ট ট্যুর' চলতি বছর উত্তর আমেরিকার দর্শকদের মোহিত করেছে। ২০২৬ সালের শুরুতে ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের সফরের কথা ঘোষণা করেছেন রহমান। আবুধাবি, চেন্নাই, আমদাবাদ, কলকাতা এবং দেশের আরও কয়েকটি শহরে অনুষ্ঠান করবেন তিনি। 'ওয়ান্স-ইন-আ-লাইফটাইম' অভিজ্ঞতা হতে চলেছে এই সুরেলা সফর।
কবে কোথায় দেখবেন মায়েস্ত্রো ম্যাজিক?
১১ জানুয়ারি (রবিবার) 'দ্য ওয়ান্ডারমেন্ট ট্যুর'-এর কলকাতা পর্ব। টানা ৫ ঘণ্টার বিরাট অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ ঘোষিত হলেও ভেন্যু ঠিক হয়নি এখনও। তবে মনে করা হচ্ছে অ্যাকোয়াটিকায় হতে পারে রহমানের রাজসূয় যজ্ঞ।
কোথায় টিকিট কাটা যাবে আর দাম কত?
জোমাটোর ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপ রহমানের শোয়ের টিকিট বিক্রির দায়িত্বে। টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ২৯৯৯ টাকা। গোল্ড ক্যাটেগরির এই টিকিট। এরপর রয়েছে ৩৯৯৯ টাকায় প্ল্যাটিনাম ক্যাটেগরির টিকিট। ৮৯৯৯ টাকায় ফ্যানজোনের টিকট। ৯৯৯৯ টাকায় ডায়মন্ড ক্যাটেগরির টিকিট। ১০৯৯৯ টাকায় ডায়মন্ড 'এ' ও ডায়মন্ড 'বি' ক্যাটেগরির টিকিট। সর্বাধিক টিকিট ১৯ হাজার ৯৯৯ টাকার। এই টিকিট ভিআইপি লাউঞ্জের। এখানে নির্ধারিত আসন রয়েছে মঞ্চের কাছে এক উঁচু স্থানে। সঙ্গে এক্সক্লুসিভ বার রয়েছে সুরাপ্রেমীদের কথা মাথায় রেখে। নির্দিষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান পথও রয়েছে সেখানে। এখনই ভিআইপি লাউঞ্জের শতাধিক টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে।
রোজা রেভোলিউশনে রহমানের শুরু
রহমানের ফিল্মি কেরিয়ার শুরু ১৯৯২ সালে। মণি রত্নমের ‘রোজা’র সাউন্ডট্র্যাকের জন্য অভিষেকেই জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং পরে টাইম ম্যাগাজিন এটিকে 'সর্বকালের সেরা ১০ চলচ্চিত্রের সাউন্ডট্র্যাকের' মধ্যে রাখে। 'স্লামডগ মিলিয়নেয়ার' (২০০৮) ছবির হাত ধরেই রহমান আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন এবং একই বছরে দু'টি অ্যাকাডেমি পুরস্কার (সেরা মৌলিক সুর ও 'জয় হো' গানের জন্য সেরা মৌলিক গান) জেতা প্রথম এশীয় হিসেবে ইতিহাস লিখেছিলেন। রহমান দু'টি গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড, একটি বাফটা এবং একটি গোল্ডেন গ্লোবও জিতেছেন। রহামানের আজ আর কোনও বিশেষণেরই প্রয়োজন নেই। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরেই লেখা।
আন্তর্জাতিক শিল্পীদের সঙ্গে রহমান
সুপারহেভি, মিক জ্যাগার, মাইকেল জ্যাকসন, কাইলি মিনো, একন, এমআইএ, ইউটু, কোল্ডপ্লে, হ্যান্স জিমার, দ্য পুসিক্যাট ডলস ও উইল.আই.অ্যাম, সারাহ ব্রাইটম্যান, ডিডো, ভ্যানেসা মে, সামি ইউসুফ, জস স্টোন, ডায়ান ওয়ারেন ও রিকার সঙ্গে কাজ করছেন রহমান। বুঝিয়ে দেয় যে রহমানের পরিধি কতটি বিস্তৃত।
