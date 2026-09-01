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চোখে সজোরে বেল্টের আঘাত! রক্তজমাট হয়ে ফুলে গেল চোখ, কেমন আছেন আরাত্রিকা?

Aratrika Maity: পুলিস অফিসার ‘উজি’র চরিত্রে অভিনয় করছেন আরাত্রিকা। একটি অ্যাকশন দৃশ্যের ক্লোজ-আপ শটের সময় সেটের মেঝেতে বেল্ট বাউন্স করে তাঁর বাঁ চোখে এসে লাগে। আঘাতে চোখ থেকে গাল পর্যন্ত ফুলে যায়, চোখের পাতায় রক্ত জমাট বাঁধে এবং দু’দিন ধরে প্রবল ব্যথা। অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা অভিনেত্রীর। 

Published: Sep 01, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 04:28 PM IST
চোখে সজোরে বেল্টের আঘাত! রক্তজমাট হয়ে ফুলে গেল চোখ, কেমন আছেন আরাত্রিকা?
Image Credit: ফোটো- ফেসবুক

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