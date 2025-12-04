Accident at Shooting: শ্যুটিঙে সর্বনাশ! সেটে ভয়ংকর দুর্ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ নায়ক...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Arifin Shuvoo Burn: অ্যাকশন দৃশ্যের শুট করতে গিয়ে এই অভিনেতার শরীরে আগুন লেগে যায়, যা মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, শরীরে আগুন নিয়ে শুটিং চালিয়ে যাচ্ছিলেন অভিনেতা। কিন্তু পায়ে তীব্র তাপ অনুভব করার পর আগুন ক্রমেই জ্বলতে থাকে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Dec 4, 2025
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শ্যুটিং সেটে গায়ে আগুন লেগে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পড়লেন বাংলাদেশের (Bangladesh) জনপ্রিয় নায়ক আরিফিন শুভ (Arifin Shuvoo)। ঢাকার বাইরে এক অজানা লোকেশনে চুপিসারে চলছে আরিফিন শুভ অভিনীত নতুন অ্যাকশনধর্মী সিনেমা ‘মালিক’-এর শুটিং। পুরো ইউনিট বিষয়টি গোপন রাখার চেষ্টা করলেও সামাজিক মাধ্যমে এরই মধ্যে সিনেমাটির কয়েকটি দৃশ্য ফাঁস হয়েছে। এর মধ্যেই খবর এল, একটি মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন নায়ক আরিফিন শুভ।

অ্যাকশন দৃশ্যের শুট করতে গিয়ে এই অভিনেতার শরীরে আগুন লেগে যায়, যা মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। যদিও সিনেমার সংশ্লিষ্ট সবাই এই ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন, তবে শুটিং ইউনিটের একাধিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ইউনিট সূত্রে জানা যায়, অ্যাকশন দৃশ্যের প্রয়োজনে আরিফিন শুভর শরীরের নিচের অংশে নিয়ন্ত্রিত আগুন জ্বালানোর পরিকল্পনা ছিল। সবকিছু ঠিকঠাক প্রস্তুত থাকলেও, ক্যামেরা চালু হতেই পরিস্থিতি পাল্টে যায়। হঠাৎ করেই আগুন ধরে যায় শুভর পায়ে এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আগুনের শিখা আরও উঁচু হয়ে ওঠে।

ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, শরীরে আগুন নিয়ে শুটিং চালিয়ে যাচ্ছিলেন শুভ। কিন্তু পায়ে তীব্র তাপ অনুভব করার পর আগুন ক্রমেই জ্বলতে থাকে। প্রথমে শুভ নিজেই হাতে থাকা কুড়াল জাতীয় বস্তু দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু আগুন থামছিল না। তীব্র তাপের কারণে ভারসাম্য হারিয়ে একপর্যায়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর দ্রুত ইউনিট সদস্যরা এগিয়ে এসে আগুন নেভান। আগুন নিভে গেলেও শুভর পা পুড়ে যায়।

এত বড় দুর্ঘটনার পরও আরিফিন শুভর পেশাদারিত্বের পরিচয় বিস্মিত করেছে শুটিং ইউনিটকে। পরিচালক সাইফ চন্দন শুট বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেও, শুভ নাকি তাতে রাজি হননি। প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েই তিনি আবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান এবং সেদিনের সব শুট শেষ করেন। সূত্র বলছে, পায়ে এই ক্ষত নিয়েই তিনি এখনো নিয়মিত ‘মালিক’ সিনেমার শুটিং চালিয়ে যাচ্ছেন।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

