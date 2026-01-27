Arijit Singh Announces Retirement: ভালোবাসার মরসুমে সুরহীন বাংলা! আচমকাই অবসর ঘোষণা অরিজিত্‍ সিংয়ের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Arijit Singh: আচমকাই প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসাবে অবসরের ঘোষণা করেন অরিজিত্‍ সিং। অরিজিতের এই ঘোষণায় হতবাক গোটা ইন্ডাস্ট্রি। কেন এই সিদ্ধান্ত গায়কের?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 27, 2026, 09:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সংগীত জগতের অবিসংবাদিত সম্রাট অরিজিৎ সিং-এর (Arijit Singh) একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট স্তব্ধ করে দিল কোটি কোটি ভক্তকে। নতুন বছরের শুরুতেই অরিজিৎ জানিয়ে দিলেন, প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে তিনি আর কোনো নতুন কাজ গ্রহণ করবেন না। অর্থাৎ, সিনেমার পর্দায় তাঁর সেই চিরচেনা জাদুকরী কণ্ঠ হয়তো আর নতুন করে শোনা যাবে না।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে অরিজিৎ লেখেন, "সবাইকে নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা। শ্রোতা হিসেবে আপনারা আমাকে গত কয়েক বছরে যে পরিমাণ ভালোবাসা দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে আমি জানাচ্ছি যে, এখন থেকে প্লেব্যাক ভোকালিস্ট হিসেবে আমি আর কোনো নতুন অ্যাসাইনমেন্ট নেব না। আমি এখানেই ইতি টানছি। সফরটা সত্যিই দুর্দান্ত ছিল।"

অরিজিতের এই ঘোষণায় হতবাক গোটা ইন্ডাস্ট্রি। গত এক দশক ধরে বলিউড হোক বা টলিউড—সব জায়গাতেই হিট গানের সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। নিজের অগণিত জনপ্রিয় গান দিয়ে তিনি কয়েক প্রজন্মের মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। তবে কি অরিজিৎ এবার সিনেমার গানের বদলে কেবল 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক' বা লাইভ কনসার্টে মনোযোগ দেবেন? নাকি ব্যক্তিগত কারণেই এই সিদ্ধান্ত—তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই পোস্টে ভক্তরা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, অনেকেই অনুরোধ করেছেন এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য।

প্রসঙ্গত, প্লেব্যাক থেকে অবসর নিলেও সুরের সঙ্গেই থাকছেন অরিজিত্‍। লাইভ কনসার্ট থেকে শুরু করে নিজস্ব গান তৈরির জার্নি চলবে। তবে আপাতত সিনেমায় প্লেব্যাক গাইবেন না তিনি।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

