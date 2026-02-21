English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Arijit Singh: আমিরের পর এবার জিয়াগঞ্জে অরিজিতের বাড়িতে টলিউডের পরিচালক-অভিনেতা! বাড়ছে জল্পনা...

Arijit Singh: আমিরের পর এবার জিয়াগঞ্জে অরিজিতের বাড়িতে টলিউডের পরিচালক-অভিনেতা! বাড়ছে জল্পনা...

Arijit Singh home visit: জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ সিং-এর বাসভবনে একের পর এক চাঁদের হাট। আমির খানের পর এবার সেখানে পা রাখলেন টলিপাড়ার দুই হেভিওয়েট। তাঁদের এই সফর নিয়ে বিনোদন জগতে এখন জল্পনা তুঙ্গে। কী কারণে তাঁদের জিয়াগঞ্জ যাত্রা? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 21, 2026, 08:56 PM IST
Arijit Singh: আমিরের পর এবার জিয়াগঞ্জে অরিজিতের বাড়িতে টলিউডের পরিচালক-অভিনেতা! বাড়ছে জল্পনা...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ এখন যেন গ্ল্যামার দুনিয়ার অলিখিত গন্তব্য। সপ্তাহখানেক আগেই আমির খান চার দিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন অরিজিৎ সিং-এর অনাড়ম্বর বাড়িতে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাক্কালে সেখানে হাজির হলেন অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত এবং প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। শুক্রবার রাতে তাঁদের জিয়াগঞ্জে পৌঁছানোর খবর আসতেই শুরু হয়েছে নতুন সমীকরণের চর্চা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Banga Bibhushan & Banga Bhushan 2026: অনন্ত মহারাজ থেকে নচিকেতা, গণেশ হালুই থেকে শ্রীজাত! বঙ্গ সম্মানে ভূষিত একঝাঁক নক্ষত্র...

সূত্র বলছে, কোনো আসন্ন প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করতেই অরিজিতের দরবারে গিয়েছেন এই দুই তারকা। যদিও এটি ইন্দ্রদীপের পরিচালিত কোনো ছবি না কি যিশু সেনগুপ্তের প্রযোজনা সংস্থার কোনো নতুন কাজ, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে খুব অল্প সময়ের জন্যই তাঁরা সেখানে থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

আরও পড়ুন- Meenakshi Mukherjee on Pratik Ur Rahman: 'একসঙ্গে পুলিসের মার খেয়েছি, কিন্তু লড়াই চলবে', প্রতীক উরকে পাল্টা তোপ মীনাক্ষীর!

চলতি মাসের শুরুতেই 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট' আমির খান জিয়াগঞ্জে এসেছিলেন। জানা গিয়েছিল, তাঁর প্রযোজনা সংস্থার আসন্ন ছবি ‘এক দিন’-এর গানের রেকর্ডিংয়ের জন্যই এই সফর। যে ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন আমির-পুত্র জুনেইদ খান। অরিজিতের স্টুডিওতে গানের কাজ সেরে ৪ ফেব্রুয়ারি মুম্বই ফিরে যান আমির। এবার টলিপাড়ার এই নক্ষত্র সমাবেশের পেছনেও কি তেমন কোনো বড় মিউজিক্যাল প্রজেক্ট লুকিয়ে আছে? উত্তর খুঁজছে টলিউড।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
arijit singhJisshu SenguptaIndradeep DasguptaJiaganj Visit
পরবর্তী
খবর

Psychological Thriller: অভিনয়ের নেশা যখন মানসিক ব্যাধি! অবচেতন মনের রহস্য সমাধানে দেবরাজ-প্রিয়াঙ্কা-ঋতব্রত...
.

পরবর্তী খবর

Pratik Ur Rahaman: WATCH VDO: 'আমার রাজনৈতিক আত্মহত্যার জন্য আলিমুদ্দিনের বাবুরাই দায়ী...