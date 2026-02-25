English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Arijit Singh: '২০২৬ শুধু নয়, ২০২৭ সালেও সিনেমায় আমার গান শুনতে পাবেন', অবসরের পরেই বার্তা অরিজিতের…

Arijit Singh Retirement: প্লেব্যাক থেকে বিদায় নিয়ে মুখ খুললেন অরিজিৎ সিং। ট্রোলারদের দিলেন মোক্ষম জবাবও। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, প্লেব্যাককে বিদায় জানালেও হাতে থাকা আগের সব কাজ তিনি শেষ করবেন। পাশাপাশি অমূলক তর্কে জড়াতেও বারণ করেছেন তাঁর ফ্যানেদের। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 25, 2026, 06:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সিনেমার গানের এখন সবথেকে বড় নাম অরিজিত্‍ সিং (Arijit Singh)।  মাত্র ৩৮ বছর বয়সেই প্লেব্যাক থেকে তাঁর আকস্মিক বিদায়ের ঘোষণা স্তব্ধ করে দিয়েছিল কোটি ভক্তকে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আক্ষেপের বন্যা বয়ে গেলেও এতদিন চুপ ছিলেন গায়ক। অবশেষে মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে এক দীর্ঘ পোস্টের মাধ্যমে মুখ খুললেন তিনি।

অরিজিৎ তাঁর পোস্টে লিখেছেন, “অনুরাগীদের বলতে চাই, আমি তোমাদের অসম্ভব ভালোবাসি। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে তোমাদের এত ভালোবাসা পেয়ে আমি আপ্লুত ও কৃতজ্ঞ।” তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, প্লেব্যাককে বিদায় জানালেও হাতে থাকা আগের সব কাজ তিনি শেষ করবেন। অরিজিতের ভাষায়, “নতুন প্রজেক্ট নেওয়া অনেক আগেই বন্ধ করেছি। তবে চুক্তিবদ্ধ থাকা কাজের তালিকাও খুব ছোট নয়।”

যারা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে গায়ক বলেন, “তাদের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার হাতে এখনো যে পরিমাণ কাজ রয়েছে, তা শেষ করতে এই বছরের শেষ বা আগামী বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। তাই শান্ত থাকো, অহেতুক তর্কে জড়িয়ে ভুল পথে যেও না।”

২০০৫ সালে ‘ফেম গুরুকুল’ দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও আশিকী ২ ছবির 'কিউকি তুম হি হো' গান দিয়ে বলিউডে জনপ্রিয়তা পান তিনি। এরপর থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কোটি মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। কেরিয়ারের সর্বোচ্চ স্থানে থাকাকালীন সময়ে কেন এই সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও গায়ক পরিষ্কার করেছেন যে, তিনি কেবল সিনেমার গান বা প্লেব্যাক থেকে সরছেন; সংগীতের সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান ছিন্ন হচ্ছে না। ভক্তদের জন্য এই খবর মেনে নেওয়া কঠিন হলেও, অরিজিৎ সিংয়ের এই সাহসী সিদ্ধান্ত সংগীতের প্রতি তাঁর নিজস্ব দর্শনেরই বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছেন অনেকে।

