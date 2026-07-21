Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /ছাত্রদের মারধর করছেন, লজ্জা করে না? নিজেদের ভগবান ভাবছেন? নেতা-মন্ত্রীদের বিঁধে চরম হুঁশিয়ারি অরিজিতের

'ছাত্রদের মারধর করছেন, লজ্জা করে না? নিজেদের ভগবান ভাবছেন?' নেতা-মন্ত্রীদের বিঁধে চরম হুঁশিয়ারি অরিজিতের

Arijit Singh in support of Students: "ছাত্রদের মারধর করছেন, লজ্জা করে না?" শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় রুখে দাঁড়ালেন গায়ক অরিজিৎ সিং! নেতা-মন্ত্রীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করার পাশাপাশি দেশের শিক্ষা মন্ত্রকের ইমেল আইডি শেয়ার করে সাধারণ মানুষকে অধিকার আদায়ের জন্য চিঠি লেখার আহ্বান জানালেন তিনি।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 21, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:42 PM IST
'ছাত্রদের মারধর করছেন, লজ্জা করে না? নিজেদের ভগবান ভাবছেন?' নেতা-মন্ত্রীদের বিঁধে চরম হুঁশিয়ারি অরিজিতের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হবে এবার, যা গত ৪০ বছরেও হয়নি! প্রধানমন্ত্রী হয়েই কী বার্তা
Andy Burnham49 min ago
2
Pakistan Operation Sindoor1 hr ago
3
21 July Shahid Diwas1 hr ago
4
PM Modi On NEET Row2 hrs ago
5
Ukraine Russia War2 hrs ago