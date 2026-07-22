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‘আমি CJP-র সমর্থক নই, তবে যেভাবে পড়ুয়াদের মারা হল...’ একগুচ্ছ বিস্ফোরক পোস্ট অরিজিতের

সাধারণ মানুষের ওপর মারধর থেকে শুরু করে প্রশাসনিক পদক্ষেপ— সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক বিস্ফোরক পোস্টে সরব গায়ক অরিজিৎ সিং! "বাংলায় কিছু বললেই নাকি জেল?"— দলবাজদের কড়া বার্তা দিয়ে ঠিক কী কী লিখলেন অরিজিৎ? ভক্তদের ক্ষোভের মুখেই বা কীভাবে সামলালেন পরিস্থিতি?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 22, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:45 PM IST
‘আমি CJP-র সমর্থক নই, তবে যেভাবে পড়ুয়াদের মারা হল...’ একগুচ্ছ বিস্ফোরক পোস্ট অরিজিতের

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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