Phool Pishi O Edward: নন্দিতা-শিবপ্রসাদের সঙ্গে প্রথম কাজ: ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’-এ ট্র্যাডিশনাল লুকে অর্জুন

Phool Pishi O Edward: অর্জুন চক্রবর্তী-কে মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী চরিত্রে প্রথমবারের মতো প্রকাশ করা হয়েছে ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড ছবির প্রথম চরিত্র পোস্টারে।

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 19, 2026, 04:16 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড ছবির নির্মাতারা প্রথম চরিত্রের পোস্টার প্রকাশ করেছেন। এতে অর্জুন চক্রবর্তী-কে নতুন রূপ—মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী চরিত্রে দেখা যাচ্ছে। তিনি ঐতিহ্যবাহী বাঙালি বরের পোশাক পরেছেন—মাথায় টোপর, গলায় ফুলের মালা—যা দেখে বোঝা যায় চরিত্রটি একদিকে ঐতিহ্যবাহী, আবার অন্যদিকে রহস্যময়।

রঙিন ও উৎসবমুখর পটভূমিতে তৈরি এই পোস্টারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে তুলে ধরেছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী চরিত্রটি গল্পের আবেগ ও মূল ভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। লাল, সোনালি ও বিয়ের সাজসজ্জার ব্যবহার ছবির সাংস্কৃতিক আবহকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখার্জী। এটি অর্জুন চক্রবর্তী-র সঙ্গে উইন্ডোজ প্রোডাকশন-এর প্রথম কাজ। সামাজিক বার্তাসমৃদ্ধ ও মানসম্মত সিনেমা তৈরির জন্য এই পরিচালকদের জুটি আগে থেকেই জনপ্রিয়, তাই দর্শকদের মধ্যে আগ্রহও অনেক।

অর্জুন চক্রবর্তী বলেছেন, 'ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড ছবিতে মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী চরিত্রে অভিনয় করা আমার জন্য খুবই বিশেষ অভিজ্ঞতা। এটি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই প্রথম আমি উইন্ডোজ ও নন্দিতা দি, শিবু ও জিনিয়ার সঙ্গে কাজ করছি। তাদের গল্প বলার ধরন আমি সবসময়ই পছন্দ করি। নন্দিতা দি খুবই আন্তরিক—শুরু থেকেই আমাকে স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়েছেন। এমন একটি দলে কাজ করা এবং এত গভীর ও ঐতিহ্যবাহী চরিত্রে অভিনয় করা সত্যিই মনে রাখার মতো অভিজ্ঞতা। দর্শকরা এই গল্পটি দেখবেন, সেই অপেক্ষায় আছি।”

ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড ২০২৬ সালের গ্রীষ্মে মুক্তি পাওয়ার কথা। এই চরিত্র পোস্টারটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ছবিটি হবে আবেগপূর্ণ ও সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি অভিজ্ঞতা।

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

