Rahul Arunoday Banerjee Death: যদি অবহেলার ১% ও সম্ভাবনা থাকে, তার তদন্ত হওয়া উচিত: রাহুলের মৃত্যুর ৭দিন পর মুখ খুললেন লীনা-পুত্র অর্ক
Leena Ganguly's Son Arka Post on Rahul Arunoday Death: টলিউড অভিনেতা রাহুলের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে যখন উত্তাল স্টুডিও পাড়া, তখন অভিযোগের কেন্দ্রে থাকা প্রযোজনা সংস্থা ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-এর পক্ষ থেকে প্রথমবার মুখ খুললেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে তথা প্রযোজক অর্ক গঙ্গোপাধ্যায়। ফেসবুকে একটি দীর্ঘ ও আবেগঘন পোস্টের মাধ্যমে তিনি রাহুলের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ ১২ বছরের সম্পর্ক এবং ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্ফোরক অর্ক।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তালসারিতে শুটিং করতে গিয়ে অভিনেতা রাহুলের অস্বাভাবিক মৃত্যু টলিউডের শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এই ঘটনায় আঙুল উঠেছে লেখিকা-পরিচালক লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর প্রযোজনা সংস্থা ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-এর দিকে। এতদিন এই বিষয়ে নীরব থাকলেও, এবার ফেসবুকে এক দীর্ঘ লেখনীর মাধ্যমে মুখ খুললেন লীনা-পুত্র তথা প্রযোজক অর্ক গঙ্গোপাধ্যায়।
আরও পড়ুন- Tv Actress Ahona Dutta: তীব্র শ্বাসকষ্টের সমস্য়া দীপঙ্করের, শ্যুটিং ফেলে হাসপাতালে ছোটেন অহনা: এখন কেমন আছেন অভিনেত্রীর স্বামী?
অর্কর পোস্টে উঠে এসেছে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচয়ের কথা। তিনি জানান, ২০১৪-১৫ সাল নাগাদ প্রথম আলাপ হলেও তাঁদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয় ২০১৮ সালের দিকে। অর্ক তখন নিজের প্রযোজনা সংস্থা শুরু করেছেন। সেই সময় রাহুল নিজেই ফোন করে কাজ চেয়েছিলেন। অর্ক লিখেছিলেন, "রাহুল সোজাসুজি বলেছিল— আমাকেই নে! কেন, মানাবে না?" এমনকি অর্কর সীমিত বাজেটেও কাজ করতে রাজি হয়েছিলেন রাহুল। পরবর্তীকালে 'দেশের মাটি' ধারাবাহিকে 'রাজা' চরিত্রে অভিনয়ের সময় রাহুলের জনপ্রিয়তা এবং অর্কর মা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাহুলের সুসম্পর্কের কথাও তিনি তুলে ধরেন।
রাহুলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে টলিপাড়ায় যে কর্মবিরতি ও প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে অর্ক জানান, "আমি জানি ওর পরিবারের মানুষ জানতে চায় এত স্টেটমেন্ট-এর মধ্যে কোনটা তারা বিশ্বাস করবেন, কি সেফটি মেজারস ছিল, আমার ধারণা সেটা জানতে চাওয়ার পূর্ণ অধিকার ওর পরিবার, বন্ধু বান্ধবদের রয়েছে। তাই প্রোডাকশন কোম্পানি-র থেকে জানতে চাওয়া বা পূর্ণ তদন্তের দাবি করা বা পুলিশ-এর থেকে জানতে চাওয়া - এর সবকটাই স্বাভাবিক এবং যথেষ্ট ন্যায্য। যদি অবহেলার ১% ও সম্ভাবনা থাকে, তার তদন্ত হওয়া উচিত, প্রতিবাদ হওয়া উচিত, পদযাত্রাও হওয়া উচিত।
অর্ক তাঁর পোস্টে নাম না করে কিছু ব্যক্তির কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, " যাদের প্রথম সারিতে রেখে আপনারা হাঁটলেন, তাদের দেখতে পেলে রাহুল নিজে লজ্জিত হতো না তো? ইন্ডাস্ট্রি-র মার্কা মারা serial sexual offender - যিনি কোনো পাবলিক ইভেন্ট-এ গেলে মহিলারা তার কাছাকাছি যেতে নিরাপদ বোধ করেন না, যার জন্য প্রতিবাদ করতে আপনারাই কিছুদিন আগে পথে নেমেছিলেন - তিনি নিজের ইমেজ শুধরাতে ২ মিনিটের নিম্ন মানের অভিনয় করলেন, ভালো লাগলো আপনাদের? গর্ব বোধ করলেন? যে প্রোডিউসার-দের শর্ট-এ চিটিংবাজ বলে ডাকেন, যাদের ফাইনান্সিয়াল মিসকনডাক্ট-এর জন্য সমস্ত চ্যানেল থেকে কাজ দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তারা নিজের relevance খুঁজে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে মিথ্যে কথা রটাচ্ছে। আপনারাও জানেন সেটা। যাই হোক। ইন্ডাস্ট্রি-তে সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি-র স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হওয়া উচিত - কিন্তু গা বাঁচানোর আর পার্সোনাল অ্যাটাক আর নিজের পার্সোনাল এজেন্ডা-কে এস্টাবলিশ করার র্যালি হওয়া উচিত নয়। এটা আপনারাও জানেন - হয়তো ভেবে দেখেননি, তাই একটু ভাবতে অনুরোধ করলাম। তারপর আপনাদের যা ঠিক মনে হয় সেটাই করবেন। "
আরও পড়ুন- Rahul Arunoday Banerjee Death: মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালীন সময়ের জন্য কর্মবিরতিতে টলিপাড়া
পোস্টের শেষে রাহুলের ছেলে সহজের উদ্দেশ্যে এক আবেগঘন বার্তা দেন অর্ক। তিনি লেখেন, "সহজ, তুমি বড় হয়ে যখন পুরো বিষয়টা নিজের বিচার বুদ্ধি দিয়ে বুঝবে, তখন হয়তো জানবে এই আঙ্কলটা তোমার বাবাকে আরও অনেকের মতনই ভালবাসত।"
অর্ক গঙ্গোপাধ্যায়ের এই পোস্টের পর পাল্টা তোপ দেগেছেন প্রযোজক রানা সরকারও, যদিও তিনি অর্কর নাম নেননি। রানা লেখেন, 'মেগা সিরিয়ালের সিনের মত বিল্ডআপ ওঠা নামা ক্রাইসিস ভালো লিখেছে, কানে রিন্ রিন্ করে ধুম তানা না না বাজছে...মেনে নিলাম কেউ চিটিংবাজ, অনেকেই দোষী। সবার শাস্তি হোক। কিন্তু পদত্যাগটা কখন করবে ? এই যে বড় গলা করে বলল "willing to step down" ? সেসব না করে হ্যাজ নামাচ্ছে কেন ?" সব মিলিয়ে রাহুলের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে টলিউডের অন্দরমহলের কোন্দল এখন প্রকাশ্যে।
