Arshad Warsi: আরশাদ ওয়ারসির মন্তব্যে দুই খানের ব্যক্তিত্বের তুলনা!
Arshad Warsi opened up about his experience : আরশাদ ওয়ারসি বললেন, সালমান খান একজন 'ব্যাড বয়' আর শাহরুখ খান একেবারে 'জেন্টলম্যান'। তিনি আরও জানান, অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে করা একটি ছবি আজও মুক্তি পায়নি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড অভিনেতা অর্শাদ ওয়ারসি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দুই সুপারস্টার সালমান খান ও শাহরুখ খান কে নিয়ে খোলামেলা মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায়, 'সালমান খান একজন ব্যাড বয়, আর শাহরুখ খান একজন জেন্টলম্যান।' এই মন্তব্য ঘিরে বলিউড মহলে শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা।
আরশাদ ওয়ারসি বলেন, সালমান খান এমন একজন যিনি নিজের মতো করে চলেন, কারও তোয়াক্কা করেন না। তিনি বলেন, 'সালমান খান একজন ব্যাড বয়, কিন্তু ওর মধ্যে একটা দারুণ চার্ম আছে। ওর সঙ্গে সময় কাটানো মানে প্রচুর মজা আর এনার্জি।' অন্যদিকে, শাহরুখ খান সম্পর্কে তিনি বলেন, 'শাহরুখ একজন ভীষণ ভদ্র, মার্জিত মানুষ। ওর সঙ্গে কাজ করলে বোঝা যায়, সে কতটা রেসপেক্টফুল ও প্রফেশনাল।'
এই সাক্ষাৎকারে অর্শাদ আরও একটি অজানা তথ্য শেয়ার করেন যে তিনি একবার অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে একটি ছবির শুটিং করেছিলেন, যেটি শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায়নি। তিনি বলেন, 'আমি অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে একটি ছবি করেছিলাম, যেটা রিলিজই হয়নি। এটা আমার জীবনের অন্যতম দুঃখের বিষয়, কারণ ওনার সঙ্গে কাজ করাটা একটা স্বপ্নপূরণের মতো ছিল।'
আরশাদ ওয়ারসির এই মন্তব্য বলিউডে তারকাদের ব্যক্তিত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সালমান ও শাহরুখের সম্পর্ক অতীতে নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে গেলেও বর্তমানে তাঁরা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আরশাদের মতে, দুইজনই নিজ নিজ জায়গায় অনন্য, এবং তাঁদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা একেবারেই আলাদা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মন্তব্য নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেউ বলছেন, অর্শাদ কেবল নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন, আবার কেউ মনে করছেন, এমন মন্তব্যে দুই খানের ভক্তদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি হতে পারে।
এই মন্তব্য নিছক ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হলেও, বলিউডপ্রেমীদের কাছে এটি দুই সুপারস্টারের ব্যক্তিত্বের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিল। এখন দেখার, সালমান বা শাহরুখ কেউ এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেন কি না।
