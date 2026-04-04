Artist Forum on Rahul Arunoday Banerjee's Death: ‘ছেলেটা অন্তত জানুক বাবার চলে যাওয়ার কারণ’, প্রযোজনা সংস্থার জবাবে অসন্তোষ, রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যু তদন্তে পুলিসের দ্বারস্থ আর্টিস্ট ফোরাম

Artist Forum on Rahul Arunoday Banerjee's Death: ‘ছেলেটা অন্তত জানুক বাবার চলে যাওয়ার কারণ’, প্রযোজনা সংস্থার জবাবে অসন্তোষ, রাহুল অরুণোদয়ের মৃত্যু তদন্তে পুলিসের দ্বারস্থ আর্টিস্ট ফোরাম
Rahul Arunoday Banerjee's Death Mystery: অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া টলিউডে। কিন্তু এটি কি স্বাভাবিক মৃত্যু ছিল? উত্তর খুঁজতে এবার আইনি লড়াইয়ে আর্টিস্ট ফোরাম। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, “ছেলেটা জানুক বাবা কেন চলে গেল।” রিজেন্ট পার্ক থানায় এফআইআর দায়ের করছে ফোরাম। স্বচ্ছ তদন্তের দাবিতে একজোট টলিউড।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউড অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে এবার আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল আর্টিস্ট ফোরাম। গত ২৯শে মার্চ ২০২৬, ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের শুটিং চলাকালীন অকালপ্রয়াণ ঘটে অভিনেতার। তাঁর এই চলে যাওয়াকে মেনে নিতে পারছেন না সহকর্মী থেকে ভক্তরা। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ঘিরে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। সেই রহস্যের জট খুলতেই শনিবার রিজেন্ট পার্ক থানায় এফআইআর দায়ের করতে চলেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্ট ফোরাম।
আরও পড়ুন- Sandipta Sen on Rahul Arunoday Banerjee: প্রিয়াঙ্কাকে ট্রোল করা বন্ধ করুন, ১৩ বছরের সহজের কথা ভেবে নেটপাড়াকে কড়া বার্তা 'প্রাক্তন' সন্দীপ্তার
শুক্রবার রাতে আর্টিস্ট ফোরামের তরফে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে যে, আগামী শনিবার দুপুরে তারা সংশ্লিষ্ট থানায় এই অভিযোগ দায়ের করবেন। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার রাতে জরুরি সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন আর্টিস্ট ফোরামের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, “রাহুল চলে গিয়েছে, সে তো আর ফিরবে না। অন্তত ওর ছেলেটা জানুক, তার বাবার মৃত্যু ঠিক কীভাবে হয়েছিল।”
আর্টিস্ট ফোরামের দাবি, গত ১লা এপ্রিল প্রযোজনা সংস্থা ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-কে চিঠি পাঠিয়ে অভিনেতার মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল। ২রা এপ্রিল সেই চিঠির উত্তর দিলেও তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি ফোরামের সদস্যরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন জল্পনা এবং সহকর্মীদের মনে দানা বাঁধা সন্দেহ দূর করতেই এই স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।
আরও পড়ুন- Saurav Palodhi on Rahul Arunodoy Banerjee: থাকবেন রাহুল, ১০ এপ্রিল ফের মঞ্চস্থ হতে চলেছে 'যে জানলাগুলোর আকাশ ছিল': আবেগঘন পোস্ট সৌরভের
একজন প্রতিভাবান অভিনেতার শুটিং ফ্লোরে এমন মৃত্যু টলিউডের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কাজের পরিবেশ নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ‘কেন ও কীভাবে রাহুলের মৃত্যু হলো’— এই একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই মরিয়া আর্টিস্ট ফোরাম।
