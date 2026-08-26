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বিবাহিত কুকু কোহলির প্রেমে অরুণা ইরানি, কেন বিয়ে গোপন করতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে?

পরিচালক কুকু কোহলির মৃত্যুর পর ফের সামনে এসেছে অভিনেত্রী অরুণা ইরানির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা। কুকু তখন বিবাহিত ছিলেন। পরে অরুণা তাঁকে বিয়ে করেন এবং দীর্ঘদিন তাঁদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনেননি। এক পুরনো সাক্ষাৎকারে অরুণা বলেছিলেন, তাঁদের সম্পর্ক কারও সংসার ভাঙার উদ্দেশ্যে ছিল না। পাশাপাশি ‘অন্য মহিলা’-কে একতরফাভাবে দোষ দেওয়ারও বিরোধিতা করেছিলেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 26, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 06:20 PM IST
বিবাহিত কুকু কোহলির প্রেমে অরুণা ইরানি, কেন বিয়ে গোপন করতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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