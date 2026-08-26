/বিবাহিত কুকু কোহলির প্রেমে অরুণা ইরানি, কেন বিয়ে গোপন করতে হয়েছিল অভিনেত্রীকে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত বলিউড পরিচালক কুকু কোহলির সঙ্গে অভিনেত্রী অরুণা ইরানির সম্পর্ক নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ৭৭ বছর বয়সে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে কুকু কোহলির। তাঁর মৃত্যুর পর সামনে আসছে অরুণা ইরানির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পর্ক ও বিয়ের নানা অজানা কথা। কুকু কোহলি প্রথমে রিটা কোহলিকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের দুই মেয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, অরুণা ইরানির সঙ্গে কুকুর পরিচয় হয় ১৯৯১ সালের ছবি ‘কোহরাম’-এর শ্যুটিংয়ের সময়। সেই সময় দু’জনের সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিল না। বরং অরুণার কথায়, প্রথম দিকে তিনি কুকুকে পছন্দই করতেন না।
শ্যুটিংয়ের সময় নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হত। অরুণা জানিয়েছিলেন, ধীরে ধীরে সেই সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। দু’জনের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয় এবং পরে সেই বন্ধুত্বই প্রেমের সম্পর্কে পরিণত হয়। তবে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা ছিল কুকু তখন বিবাহিত। তাঁর প্রথম স্ত্রী রিটা কোহলির সঙ্গে তখনও তাঁর সংসার ছিল। এই কারণেই অরুণা এবং কুকুর বিয়ে দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে আসেনি। অরুণা পরে জানিয়েছিলেন, কুকুর প্রথম বিয়ের কথা তিনি জানতেন। এমনকী, তাঁর প্রথম স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে শ্যুটিং সেটেও আসতেন। তাই কুকু বিবাহিত ছিলেন, বিষয়টি তাঁর অজানা ছিল না।
‘সংসার ভাঙার জন্য সম্পর্কে জড়াইনি’
কুকুর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে কথা বলেননি অরুণা। ২০২২ সালে কুকুর প্রথম স্ত্রী রিটা কোহলির মৃত্যুর পর বিষয়টি নিয়ে তিনি তুলনামূলকভাবে খোলাখুলি কথা বলতে শুরু করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, কুকুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কারও ক্ষতি করা বা কারও কাছ থেকে স্বামীকে কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়নি। অরুণা আরও বলেছিলেন, কোনও বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলে সাধারণত ‘অন্য মহিলা’-কেই বেশি দোষ দেওয়া হয়। তাঁর প্রশ্ন ছিল, সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামীর ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়েও তো প্রশ্ন করা উচিত। তাঁর বক্তব্য ছিল, একজন স্ত্রীকে খুশি রাখার দায়িত্ব অন্য কোনও মহিলার নয়, তাঁর স্বামীর। তাই সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামীকেও জবাবদিহি করতে হবে—এমনই মত প্রকাশ করেছিলেন অরুণা।
কেন সন্তান নেননি অরুণা-কুকু?
কুকু আগে থেকেই বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর সন্তানও ছিল। এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই অরুণা ও কুকু নিজেদের কোনও সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। অরুণার যুক্তি ছিল, তাঁদের সন্তান হলে ভবিষ্যতে বাবাকে নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি নিজের সন্তানকে আনতে চাননি তিনি। তাই সন্তান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা। দীর্ঘদিন গোপন রাখার পর কুকু কোহলির জীবনের শেষ পর্বে তাঁদের সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসে। এখন পরিচালকের মৃত্যুর পর ফের আলোচনায় উঠে এসেছে সেই সম্পর্কের গল্প এবং অরুণা ইরানির পুরনো বক্তব্য।
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