Asha Bhosle First Marriage: ১৬ বছরে ঘর ছাড়েন, গর্ভবতী অবস্থাতেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন: জীবনের লড়াইয়ে জয়ী আশা

Asha Bhosle First Marriage:সুরের ছোঁয়ায় বিশ্ব মাতানো আশা ভোঁসলের জীবনের নেপথ্যে ছিল চরম লড়াইয়ের গল্প। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ঘর ছাড়া, স্বামীর অকথ্য অত্যাচার, এমনকি গর্ভবতী অবস্থায় আত্মহত্যার চেষ্টা— নিজের আত্মজীবনীতে সবটা উগরে দিয়েছেন কিংবদন্তি গায়িকা। বিষাদ কাটিয়ে কীভাবে তিনি হয়ে উঠলেন অজেয় নক্ষত্র, সেই অনুপ্রেরণার গল্পই আজ সবার মুখে মুখে।   

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 12, 2026, 04:38 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলে গেলেন ভারতীয় সঙ্গীত জগতের কিংবদন্তি আশা ভোঁসলে। যাঁর কণ্ঠে কয়েক প্রজন্ম বুঁদ হয়ে আছে, সেই সুরের জাদুকরীর ব্যক্তিজীবন কিন্তু সবসময় সুরম্য ছিল না। নিজের আত্মজীবনীতে তিনি তুলে ধরেছেন এক এমন অতীত, যা আজও পাঠকদের শিউরে দেয়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে দিদি লতা মঙ্গেশকরের সেক্রেটারি গণপতরাও ভোঁসলের হাত ধরে ঘর ছেড়েছিলেন কিশোরী আশা। কিন্তু সেই প্রেম যে অচিরেই নরক যন্ত্রণায় পরিণত হবে, তা তিনি কল্পনাও করেননি।

নিজের আত্মজীবনীতে আশা ভোঁসলে অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর প্রথম স্বামীর নিষ্ঠুরতার কথা। ৩১ বছর বয়সী গণপতরাওয়ের সঙ্গে বিয়েটি পরিবারের অমতে হলেও আশা চেয়েছিলেন আদর্শ হিন্দু স্ত্রীর মতো কর্তব্য পালন করতে। কিন্তু তাঁর স্বামী ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং উগ্র মেজাজের। আশার ভাষায়, "পরিবারটি ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল, তাঁরা একজন গায়িকা পুত্রবধূকে মেনে নিতে পারেননি। আমার স্বামী হয়তো যন্ত্রণা দিতে ভালোবাসতেন, তিনি হয়তো একজন স্যাডিস্ট ছিলেন।" বাইরের জগতের কাছে সব গোপন রেখেও দিনের পর দিন মানসিক ও শারীরিক লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন তিনি।

আশার জীবনের অন্যতম যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্ত ছিল তাঁর দ্বিতীয় সন্তানসম্ভবা থাকাকালীন সময়টি। চূড়ান্ত মানসিক অবসাদে ভুগে একবার তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন। স্মৃতিচারণ করে তিনি জানিয়েছেন, সেই সময় তিনি চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং একটি অস্বাস্থ্যকর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ভুগে তিনি এক শিশি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য বা অলৌকিক কোনো শক্তি তাঁকে ফিরিয়ে আনে। তাঁর কথায়, "আমার অনাগত সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এতটাই প্রবল ছিল যে আমি মরতে পারিনি। জীবনের টানেই আমি ফিরে এসেছিলাম।"

অত্যাচারের মাত্রা যখন চরমে ওঠে, তখন আশা তাঁর তৃতীয় সন্তান আনন্দের জন্ম দেওয়ার ঠিক আগে বৈবাহিক ঘর ছাড়তে বাধ্য হন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যায় যে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি ফিরে আসেন তাঁর মা ও ভাই-বোনদের কাছে। তবে এত তিক্ততার পরেও জীবন নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই এই শিল্পীর। তিনি বিশ্বাস করেন, গণপতরাওয়ের সঙ্গে দেখা না হলে তিনি তাঁর তিন সন্তানকে পেতেন না, যাঁরা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

আজ কয়েক দশক পেরিয়ে আশা ভোঁসলে কেবল এক গায়িকা নন, তিনি অদম্য জেদ আর ঘুরে দাঁড়ানোর এক জীবন্ত প্রতীক। জীবনের সব বিষাদকে কণ্ঠে ধারণ করে তিনি হয়ে উঠেছেন ভারতীয় সঙ্গীতের ‘ভয়েস অফ জেনারেশনস’।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

