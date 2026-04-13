Asha Bhosle: 'আমাকে কলকাতা চিনিও না, তুমি জন্মানোর আগে থেকে এই শহরে আমার আনাগোনা', ধমক আশার

Asha Bhosle in Kolkata: "আমাকে কলকাতা চিনিও না!" কলকাতাকে নিজের 'শ্বশুরবাড়ি' ভাবতেন আশা ভোঁসলে। কখনও হলুদ ট্যাক্সিতে চড়ে মঞ্জুষায় শাড়ি কিনতে যাওয়া, আবার কখনও নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে শহরের অলিগলি চষে ফেলা— কলকাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল এক্কেবারে ঘরের মানুষের মতো। সেই দাপুটে মেজাজ আর মিষ্টি স্মৃতি ফিরে দেখা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 13, 2026, 06:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: তিলোত্তমা তাঁর কাছে ছিল নিজের 'শ্বশুরবাড়ি'। আর সেই শহরের নাড়িনক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে থাকবে না, তা কি হয়? কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলের প্রয়াণের মাঝে বারবার ফিরে আসছে কলকাতার সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্কের নানা অজানা গল্প। সেরকমই একবার গায়িকার ধমক খেয়েছিলেন ফাইভস্টার হোটেলের ম্যানেজার। তবে সেখানেও মিশে ছিল স্নেহ। তিনি বলেন, "আমাকে কলকাতা চিনিও না, তুমি জন্মানোর আগে থেকে এই শহরে আমার আনাগোনা!"

আরও পড়ুন- Asha Bhosle Funeral: আরও দূরে চলো যাই: চৈত্রের শেষবেলায় স্মৃতির খানিকটা নিয়ে বিলীন হলেন সুরসাধিকা আশা

আশা ভোঁসলে বরাবরই বলে এসেছেন, বাংলা ও কলকাতা তাঁর হৃদয়ের খুব কাছে। অসংখ্য কালজয়ী বাংলা গান উপহার দিয়েছেন তিনি। শহরে এলেই তাঁর স্থায়ী ঠিকানা ছিল ধর্মতলার গ্র্যান্ড হোটেল। তবে তারকাসুলভ বিলাসিতা নয়, বরং সাধারণ মানুষের মতো শহরটাকে উপভোগ করতে ভালোবাসতেন তিনি।

বাঙালি সাজের প্রতি আশার টান ছিল বরাবরই। জানা যায়, কলকাতায় এলে শপিং করতে তিনি দারুণ পছন্দ করতেন। বিশেষ করে ক্যামাক স্ট্রিটের ‘মঞ্জুষা’ ছিল তাঁর প্রিয় শাড়ি কেনাকাটার জায়গা। বাংলার তাঁত বা সিল্কের শাড়ি না নিয়ে তিনি ফিরতেন না। একবার শাড়ি কিনবেন বলে জেদ ধরলেন তিনি হলুদ ট্যাক্সিতে চেপে যাবেন। কোনও নিরাপত্তারক্ষী বা বিলাসবহুল গাড়ি— কিছুই নেবেন না।

আরও পড়ুন- Asha Bhosle-RD Burman Love Story: আশার সুরেই 'ফিদা' ছিলেন আরডি, একবার দেখা করতে কলকাতা থেকে ছুটে গিয়েছিলেন মুম্বই: প্রথম সাক্ষাতে নিয়েছিলেন অটোগ্রাফও

হোটেলের ম্যানেজার যখন সুরক্ষার খাতিরে তাঁকে একা হলুদ ট্যাক্সিতে বের হতে বাধা দেন, তখনই স্বমহিমায় ধরা দেন আশা। দাপটের সঙ্গে তাঁকে মনে করিয়ে দেন যে, এই শহরের অলিগলি তাঁর কতটা চেনা। ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে তাঁর সেই সপাট মন্তব্য আজও কাছের মানুষদের মুখে মুখে ঘোরে। নিরাপত্তার বেষ্টনী ভেঙে বারবার কলকাতার মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছেন এই সুর সম্রাজ্ঞী।

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Asha Bhosle-RD Burman Love Story: আশার সুরেই 'ফিদা' ছিলেন আরডি, একবার দেখা করতে কলকাতা থেকে ছুটে গিয়েছিলেন মুম্বই: প্রথম সাক্ষাতে নিয়েছিলেন অটোগ্রাফও
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের আগেই বদলে গেল সমীকরণ: তৃণমূল ছেড়ে শুভেন্দুর হাত ধ...