Asha Bhosle Death: গান ছেড়ে গৃহবধূ হতে চেয়েছিলেন আশা, স্বপ্ন দেখতেন সুখী সংসারের: কিন্তু সেই ইচ্ছায় জল ঢেলেছিলেন

Asha Bhosle Death: গান ছেড়ে গৃহবধূ হতে চেয়েছিলেন আশা, স্বপ্ন দেখতেন সুখী সংসারের: কিন্তু সেই ইচ্ছায় জল ঢেলেছিলেন
Asha Bhosle Death: গান ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে। প্রথম সন্তান হেমন্তকে নিজের হাতে বড় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্তে সায় দেননি আশার প্রথম স্বামী গণপতরাও ভোঁসলে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৯২ বছরে প্রয়াত হলেন কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে। মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শনিবার সন্ধ্যেবেলা তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।
আশা ভোঁসলের ছেলে আনন্দ জানিয়েছেন, 'আমার মা আজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সোমবার সকাল ১১টায় লোয়ার পারেলের কাসাস গ্র্যান্ডে, যেখানে তিনি থাকতেন সেখানে সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবেন। সোমবার বিকেল ৪টে নাগাদ শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।'
উল্লেখ্য, অনেকেই হয়তো জানেন না সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলের জীবন নিয়ে বই লিখেছিলেন সংগীত ইতিহাসবিদ রাজু ভারতন। বইটির নাম 'আশা ভোঁসলে: আ মিউজ়িক্যাল বায়োগ্রাফি (Asha Bhosle: A Musical Biography)'। সেই বই থেকে কিংবদন্তীর সম্বন্ধে অনেক চমকে দেওয়া তথ্য সামনে এসেছে। সেখান থেকে জানা গিয়েছে, ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে আশা ভোঁসলে গান ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। এবং পুরোপুরি সংসারী হতে চেয়েছিলেন তিনি।
সংসার না কি সংগীত?
গণপতরাও ভোঁসলের সঙ্গে বিয়ের কিছুকাল পরেই আশা এই সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন। জীবনী অনুযায়ী, তিনি চেয়েছিলেন নিজের প্রথম সন্তান হেমন্তকে বড় করতে এবং ঘরের কাজে নিজেকে সঁপে দিয়ে একজন সাধারণ গৃহবধূ হিসেবে জীবন কাটাতে। তবে তাঁর স্বামী এই সিদ্ধান্তে রাজি হননি। তিনি জোরাজুরি করেন যাতে আশা তাঁর গানের ক্যারিয়ার চালিয়ে যান।
বইটিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সেদিন যদি আশা ভোঁসলে নিজের ইচ্ছামতো গান ছেড়ে দিতেন, তবে ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস আজ হয়তো অন্যরকম হতো।
আশা ভোঁসলে কেবল একটি নাম নয়, বরং ভারতীয় সংগীতের এক অনবদ্য-অমর অধ্যায়। পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকের বলিউডের 'স্বর্ণযুগের' অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন আশা ভোঁসলে। লতা মঙ্গেশকর, মোহম্মদ রফি, কিশোর কুমার ও মান্না দের পাশাপাশি তিনি ছিলেন এক অপরিহার্য নাম। শুধু প্লেব্যাক নয়— গজল, ভজন, পপ, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও কাওয়ালিতেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। ২০০৬ সালে তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ১২,০০০-এর বেশি গান গেয়েছেন তিনি।
সম্মাননা ও স্বীকৃতি
ভারতীয় সঙ্গীতে অসামান্য অবদানের জন্য ২০০০ সালে তাঁকে চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০০৮ সালে তিনি পান পদ্মবিভূষণ। 'উমরাও জান' এবং 'ইজাজত' সিনেমার জন্য তিনি দুবার জাতীয় পুরস্কার জয় করেন।
