Asha Bhosles Net Worth: সংগীতসম্রাজ্ঞী আশার আট দশকের আয় কত, জানেন? ভূসম্পত্তি কী রেখে গেলেন শিল্পী?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
Asha Bhosles Net Worth: আশা ভোঁসলে ভারতের অন্যতম সফল সংগীতশিল্পী। বহু বছর ধরে তিনি কাজও করেছেন। ফলে তাঁর গান থেকে উপার্জন কম হওয়ার কথা নয়। কত টাকা রেখে গেলেন আশাজি?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 12, 2026, 04:04 PM IST
এক আশ্চর্য উজ্জ্বল সংগীতজীবন।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবাসরে চলে গেলেন আশা ভোঁসলে (Asha Bhosle dies)। যথেষ্ট বয়স হয়েছিল তাঁর। ভারতের অন্যতম সফল সংগীতশিল্পী তিনি। বহু বছর ধরে কাজও করে গিয়েছেন-- প্রায় আট দশক! সময়টা কম নয়। ফলে তাঁর গান থেকে উপার্জনও কম হওয়ার কথা নয়। কত টাকা রেখে গেলেন আশাজি (Asha Bhosle's Net Worth)? ৯২ বছর বয়সে চলে গেলেন ভারতীয় লঘুসংগীত ও হিন্দি প্লেব্যাক সিংগিংয়ের এই মুকুটহীনা সম্রাজ্ঞী।

Add Zee News as a Preferred Source

আশার জীবন

আশা ভোঁসলের ব্যক্তিগত জীবন নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে পরিবারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে আশা মঙ্গেশকর গণপতরাও ভোঁসলেকে বিয়ে করেন। ১৯৬০ সালে তাঁরা আলাদা হয়ে যান। এর পর ১৯৮০ সালে তিনি রাহুল দেব বর্মণকে বিয়ে করেন। ১৯৯৪ সালে আর ডি-র প্রয়াণ পর্যন্ত একসঙ্গেই ছিলেন আশা-আর.ডি। আশার প্রথম পক্ষের বিয়ের সূত্রে তিন সন্তান-- হেমন্ত, বর্ষা ও আনন্দ। হেমন্ত সুরকার ছিলেন, ২০১৫ সালে মারা যান। বর্ষা ছিলেন কলামনিস্ট, ২০১২ সালে প্রয়াত হন। আশার কনিষ্ঠপুত্র আনন্দ অবশ্য বেঁচে আছেন। আর.ডি আশার কোনও সন্তানসন্ততি নেই।

আশার গানযাত্রা

আশা ভোঁসলে ১৯৩৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বরে এক সংগীত পরিবারে জন্ম। বাবা দীনানাথ মঙ্গেশকর ছিলেন মরাঠি সংগীতমঞ্চের একজন অভিনেতা ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী। আশার যখন নয় বছর বয়স, তখন তাঁর বাবা মারা যান। তখন তাঁদের পরিবার পুণে থেকে কোহলাপুর এবং পরে মুম্বইয়ে চলে আসে। আশা ও তাঁর দিনি লতা মঙ্গেশকর তাঁদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সিনেমায় গান গাওয়া ও অভিনয় শুরু করেন। সেই পর্বে আশার গাওয়া প্রথম গান হল মারাঠি ভাষার মাঝা বল (১৯৪৩) ছবিতে 'চল চল নব বল'। হিন্দি চলচ্চিত্রের গানে আশার অভিষেক হয় হংসরাজ বেহলের চুনারিয়া (১৯৪৮) ছবিতে 'সাবন আয়া' গানে। তবে হিন্দি ছবিতে আশার প্রথম একক গান ছিল 'রাত কী রানী' (১৯৪৯) ছবিতে।

আশার প্রাপ্তি

আশা দু'টি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (National Film Awards) পেয়েছেন। রয়েছে ১৮টি মহারাষ্ট্র রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার  (Maharashtra State Film Awards)। তাঁর মুকুটে রয়েছে চারটি বাংলা চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির পুরস্কার (BFJA Awards), ন'টি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার (Filmfare Awards)। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে দু'টি গ্র্যামি পুরস্কারের মনোনয়নও। ২০০০ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত হন আশা। ২০০৮ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করে। ২০১৮ সালে পান বঙ্গবিভূষণ, ২০২১ সালে মহারাষ্ট্র ভূষণ পদকেও ভূষিত হন আশা।

আশার সম্পত্তি

আশা ভোঁসলে ভারতের অন্যতম সফল সংগীতশিল্পী। বহু বছর তিনি কাজ করেছেন। বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী, তাঁর আনুমানিক মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৮০ থেকে ১০০ কোটি টাকার মতো। যা সংগীত ও বিনোদন জগতে তাঁর কয়েক দশকের অনবদ্য অবদানের পার্থিব ফল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

