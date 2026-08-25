/ধর্ম পরিবর্তনের চাপ? বিচ্ছেদের নেপথ্যে ধর্ম? হিমাংশীর অভিযোগে তোলপাড়! পাল্টা জবাব রিয়াজের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগ বস ১৩-র জনপ্রিয় জুটি অসীম রিয়াজ ও হিমাংশী খুরানার পুরনো সম্পর্কের টানাপোড়েন ফের প্রকাশ্যে। এবার তাঁদের বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে হিমাংশীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর মুখ খুললেন অসীম রিয়াজ। সম্প্রতি পরশ ছাবড়ার একটি পডকাস্টে নিজের পুরনো সম্পর্ক নিয়ে কথা বলেন হিমাংশী। সেখানে তিনি জানান, সম্পর্কে থাকাকালীন তাঁর সামনে অসীমের ধর্মের ভালো দিকগুলি তুলে ধরা হত এবং তাঁকে সেগুলি বোঝার ও গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসে কোনও পরিবর্তন আনতে তিনি রাজি ছিলেন না।
হিমাংশীর অভিযোগ কী?
হিমাংশীর বক্তব্যের পর বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ‘ধর্ম পরিবর্তনের চাপ’-এর অভিযোগ হিসেবে আলোচনায় আসে। হিমাংশী আরও জানান, সেই সময় তাঁর মনে হয়েছিল, নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে আপস করলে তিনি যেন ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। সেই কারণেই তিনি চারধাম-সহ বিভিন্ন তীর্থস্থান ঘুরে দেখতে চেয়েছিলেন বলেও জানান অভিনেত্রী। যদিও হিমাংশী নিজেই তাঁর বক্তব্যে বলেন, অসীম তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি এবং শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটি ছিল তাঁর নিজের।
এবার পাল্টা জবাব অসীমের
হিমাংশীর মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার কয়েকদিন পর সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের অবস্থান জানান অসীম রিয়াজ। অসীমের দাবি, **তিনি কখনও কাউকে ধর্ম পরিবর্তন করতে বলেননি। ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিবাদে ব্যবহার না করার জন্যও তিনি অনুরোধ করেন। রিয়াজের বক্তব্য, তাঁর বিরুদ্ধে এমন একটি ধারণা তৈরি করা হচ্ছে যাতে মানুষের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়। তিনি এই ধরনের প্রচেষ্টাকে অপরিণত বলেও কটাক্ষ করেন।
২০২৩ সালেই ভেঙেছিল সম্পর্ক
অসীম রিয়াজ ও হিমাংশী খুরানার পরিচয় হয়েছিল বিগ বস ১৩-এর সময়, ২০১৯ সালে। এরপর প্রায় চার বছর সম্পর্কে ছিলেন তাঁরা। ২০২৩ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। সেই সময়ও দু’জনেই জানিয়েছিলেন, তাঁদের আলাদা হয়ে যাওয়ার পিছনে ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তবে এবার হিমাংশীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের পর পুরনো সম্পর্ক নিয়ে ফের প্রকাশ্যে শুরু হয়েছে বিতর্ক। অসীমের বক্তব্যের পর বিষয়টি আরও উত্তপ্ত হয়েছে।
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