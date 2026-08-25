Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /ধর্ম পরিবর্তনের চাপ? বিচ্ছেদের নেপথ্যে ধর্ম? হিমাংশীর অভিযোগে তোলপাড়! পাল্টা জবাব রিয়াজের

ধর্ম পরিবর্তনের চাপ? বিচ্ছেদের নেপথ্যে ধর্ম? হিমাংশীর অভিযোগে তোলপাড়! পাল্টা জবাব রিয়াজের

হিমাংশী খুরানার ধর্ম পরিবর্তনের চাপ সংক্রান্ত মন্তব্যের পর মুখ খুললেন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক অসীম রিয়াজ। অভিনেত্রীর অভিযোগ অস্বীকার করে অসীমের দাবি, তিনি কখনও হিমাংশীকে ধর্ম পরিবর্তন করতে বলেননি। ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে তাঁকে হেয় করার জন্য ব্যবহার না করারও অনুরোধ করেছেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 25, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:58 PM IST
ধর্ম পরিবর্তনের চাপ? বিচ্ছেদের নেপথ্যে ধর্ম? হিমাংশীর অভিযোগে তোলপাড়! পাল্টা জবাব রিয়াজের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
২৭ বছরের ইতিহাস বদল! তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালনে হাইকোর্টের বিরাট রায়
2
3
4
5