English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asrani Funeral: 'আধে ইধার যাও, আধে উধার যাও, ঔর বাকি হামারে সাথ আও'! আসরানির কিংবদন্তি ডায়লগই যেন ফিরল শ্মশানে, কেউ এলেন না! কেন?

Govardhan Asrani's Death: সোমবার বিকেল ৩টে নাগাদ প্রয়াত হন আসরানি। রাত ৮টাতে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। ৩৫০টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন অথচ আসরানির শেষযাত্রায় এলেন না বলিউডের কেউই, কিন্তু কেন এলেন না কেউ? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 21, 2025, 06:10 PM IST
Asrani Funeral: 'আধে ইধার যাও, আধে উধার যাও, ঔর বাকি হামারে সাথ আও'! আসরানির কিংবদন্তি ডায়লগই যেন ফিরল শ্মশানে, কেউ এলেন না! কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপাবলির রাতে যখন সারা দেশ মেতে উঠেছে আলোর উত্‍সবে, তখনই এল দুঃসংবাদ। সোমবার চলে গেলেন ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের অন্যতম সেরা কমেডিয়ান গোবর্ধন আসরানি (Govardhan Asrani), যিনি আসরানি নামেই পরিচিত। ৩৫০টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন অথচ আসরানির শেষযাত্রায় এলেন না বলিউডের কেউই, কিন্তু কেন এলেন না কেউ? মঙ্গলবার জানা গেল সত্য়িটা। 

Add Zee News as a Preferred Source

সোমবার বিকেল ৩টে নাগাদ প্রয়াত হন আসরানি। কিন্তু অভিনেতার মৃত্যুর কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। রাত ৮টাতে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। সেই শেষকৃত্য়ে শুধুমাত্র হাজির ছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজন। বলিউডের কাউকেই দেখা যায়নি সেই শেষযাত্রায়। শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পরেই অভিনেতার ম্যানেজার সংবাদমাধ্যমে খবরটি জানিয়েছেন। 

আরও পড়ুন- Popular Actress: বাথরুম থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা! আদালতে উত্তমের নায়িকার দাবি, 'দেহব্যবসা করে কামিয়েছি'...

আসলে এই পুরোটাই ছিল আসরানির শেষ ইচ্ছা। আসরানির ম্যানেজার বলেন, “আসরানি সাহেবকে চার দিন আগে জুহুর ভারতীয় আরোগ্য নিধি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের মতে, তাঁর ফুসফুসে জল জমেছিল। ২০ অক্টোবর বিকেল সাড়ে ৩টের দিকে মারা যান। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।” এভাবে শেষকৃত্য সম্পন্ন করার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, “আসরানি সাহেব সবসময় চেয়েছিলেন শান্তিতে বিদায় নিতে। তিনি তার স্ত্রী মঞ্জুকে বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুকে যেন কোনো বড় ইভেন্টে পরিণত না করা হয়। তাই পরিবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরই মৃত্যুর খবর প্রকাশ করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে খুব শিগগির আনুষ্ঠানিকভাবে বিবৃতি প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি একটি প্রার্থনা সভার পরিকল্পনাও চলছে।  

আসরানি তাঁর দীর্ঘ ও সফল কেরিয়ারে কমেডিয়ান হিসাবেই সুপরিচিত। তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং আইকনিক চরিত্রটি হল ব্লকবাস্টার ছবি 'শোলে'-র জেলার-এর ভূমিকা। "হাম অ্যাংরেজ কে জমানে কা জেলার"— তাঁর এই সংলাপটি আজও দর্শকদের মুখে মুখে ফেরে। 'শোলে' ছাড়াও আসরানির সেরা কাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'আজ কি তাজা খবর' এবং 'বালিকা বধূ'। এই দুটি ছবির জন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান বিভাগে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছিলেন। টেলিভিশনেও তিনি সমানভাবে জনপ্রিয় ছিলেন। বিশেষত দূরদর্শনের ১৯৮৫ সালের সিরিয়াল 'নটখট নারদ'-এ নারদের ভূমিকায় তিনি দর্শকদের মন জয় করেছিলেন।

আরও পড়ুন- Rachna Banerjee: 'মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আর কারো হাতে খড়্গ মানায় না', শুভেন্দুকে পাল্টা জবাব রচনার...

এছাড়াও, ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর একটি বিরল রেকর্ড রয়েছে। এক দশকের মধ্যে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক হিন্দি ছবিতে পার্শ্ব অভিনেতা ও কমেডিয়ান হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৭০-এর দশকে ১০১টি এবং ১৯৮০-এর দশকে ১০৭টি—মোট এই বিপুল সংখ্যক ছবিতে অভিনয় করার নজির রয়েছে তাঁর। তিনি পরবর্তীকালে বহু হিট ছবিতে অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে— হেরা ফেরি, ভুল ভুলাইয়া, ধামাল, বান্টি অউর বাবলি ২, আর... রাজকুমার, অল দ্য বেস্ট এবং ওয়েলকাম। হিন্দি ছবির পাশাপাশি, আসরানি ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একাধিক গুজরাটি ছবিতে প্রধান চরিত্রে এবং পরে চরিত্রাভিনেতা হিসাবেও কাজ করেছেন। হিন্দি ছবির পাশাপাশি, আসরানি ১৯৭২ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত একাধিক গুজরাটি ছবিতে প্রধান চরিত্রে এবং পরে চরিত্রাভিনেতা হিসাবেও কাজ করেছেন। ৩৫০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Asrani DeathAsrani FuneralGovardhan AsraniAsrani Passed AwayAsrani dies
পরবর্তী
খবর

Surajith Baanerjee: লাগামছাড়া বাজির শব্দ! কালীপুজোর রাতে অসুস্থ অভিনেতা সুরজিত্‍ বন্দ্যোপাধ্যায়...
.

পরবর্তী খবর

Bangladesh: বাংলার নীল ছবির হিট নায়িকা গ্রেফতার, জালে স্বামীও! নেটপাড়ায় বিরাট টান...