'১০৪ জ্বর, বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা ছিল না, তবুও...', মারাত্মক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ‘বালিকা বধূ’র অভিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১০৪ ডিগ্রি জ্বর নিয়েও অবিরাম শ্যুটিং, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি অভিনেত্রী অভিকা গোর। পাঁচ দিন ধরে ১০৩-১০৪ ডিগ্রি তীব্র জ্বরে ভোগার পর ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন ‘বালিকা বধূ’ খ্যাত জনপ্রিয় অভিনেত্রী অভিকা গোর। শরীর মারাত্মক অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে কাজ থামাননি তিনি। স্ত্রীর এই শারীরিক অবস্থা এবং কাজের প্রতি চরম নিষ্ঠার কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর স্বামী মিলিন্দ চান্দওয়ানি।
১০৪ ডিগ্রি জ্বরেও শ্যুটিং শেষ, অসুস্থ শরীরেই দিল্লি পাড়ি
সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন ভিডিয়ো বার্তায় মিলিন্দ জানান, অভিকা গত কয়েকদিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি বলেন, একদিনেই দু'দিনের কাজ শেষ করেছে অভিকা। "গত পাঁচ দিন ধরে অভিকার ১০৩ থেকে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর ছিল। এর মধ্যেই একটি কাজ শেষ করার জন্য সে শ্যুটিংয়ে যায়। ১০৪ ডিগ্রি জ্বর গায়ে নিয়ে সে এমনভাবে শট দিয়েছে যে, দু’দিনের শ্যুটিং দল এক দিনেই শেষ করে ফেলে।" শ্যুটিং শেষের পর দু’দিন বাড়িতে শুয়ে ওষুধ খেলেও শরীর এতটাই দুর্বল ছিল যে ঠিকমতো চলাফেরা বা খাওয়াদাওয়াও করতে পারছিলেন না অভিকা। কিন্তু আগে থেকে কথা দেওয়া থাকায় ওই তীব্র জ্বর নিয়েই একটি বিজ্ঞাপনের শ্যুট করতে তাঁকে দিল্লিতে যেতে হয়।
"কারো যেন আর্থিক ক্ষতি না হয়!"
প্রযোজকদের সঙ্গে কথা বলে কাজ কিছুদিন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য অভিকাকে অনুরোধ করেছিলেন মিলিন্দ। তবে অবিকার বক্তব্য ছিল স্পষ্ট— "আমার জন্য কারো সময় বা টাকা নষ্ট হোক, সেটা আমি চাই না। আমি যতটা সম্ভব করে দেব।" দিল্লি যাওয়ার আগেই অভিকার রক্তের নমুনা পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়েছিল। দিল্লি থেকে মুম্বই ফিরতেই পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসে এবং জানা যায় তিনি ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অভিকার কাজের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের প্রশংসা করে অনুরাগীদের কাছে তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য প্রার্থনার আর্জি জানিয়েছেন মিলিন্দ।
ব্যক্তিগত জীবন
অভিকা গোর এবং মিলিন্দ চান্দওয়ানি ২০২০ সালে নিজেদের প্রেমের কথা প্রকাশ্যে আনেন। দীর্ঘদিন প্রেম করার পর ২০২৫ সালের জুনে তাঁদের এনগেজমেন্ট হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে একটি রিয়্যালিটি শো-এর সেটে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা।
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