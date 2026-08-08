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'১০৪ জ্বর, বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা ছিল না, তবুও...', মারাত্মক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ‘বালিকা বধূ’র অভিকা

Avika Gor Hospitalised: ১০৩-১০৪ ডিগ্রি তীব্র জ্বর সত্ত্বেও পেশাগত দায়বদ্ধতা থেকে শ্যুট চালিয়ে গিয়েছেন ‘বালিকা বধূ’ খ্যাত অভিনেত্রী অভিকা গোর। প্রযোজকদের আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে অসুস্থ শরীর নিয়েই দিল্লিতে বিজ্ঞাপন শ্যুটিং শেষ করেন তিনি। শেষমেশ পরীক্ষা করালে ডেঙ্গি ধরা পড়ে এবং তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 08, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:29 PM IST
'১০৪ জ্বর, বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা ছিল না, তবুও...', মারাত্মক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ‘বালিকা বধূ’র অভিকা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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