English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Tv Actress Ayesha Khan: রোজ ধর্ষণের হুমকি, শ্যুটিং সেটেও আয়েশা খানের পিছু নেয় অনলাইন স্টকার...

Tv Actress Ayesha Khan: রোজ ধর্ষণের হুমকি, শ্যুটিং সেটেও আয়েশা খানের পিছু নেয় অনলাইন স্টকার...

Ayesha Khan Opens Up About Online Stalker: শ্যুটিং সেটে বিভীষিকা! অনলাইন স্টকার আয়েশা খানেরই সহকর্মী? ফাঁস করলেন চাঞ্চল্যকর তথ্য। এই ঘটনা সামনে আসার পর আয়েশা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। সেটের ভেতরেই এমন এক ব্যক্তির উপস্থিতি তাঁর পেশাদার জীবনেও বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছিল।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 6, 2026, 08:00 PM IST
Tv Actress Ayesha Khan: রোজ ধর্ষণের হুমকি, শ্যুটিং সেটেও আয়েশা খানের পিছু নেয় অনলাইন স্টকার...
ট্রোলের শিকার আয়েশা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'শরারত' গানের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পর আয়েশা খান এখন বিনোদন জগতের পরিচিত নাম। কিন্তু সাফল্যের এই রূপকথার আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক হাড়হিম করা অভিজ্ঞতা। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যেই নিজের সেই যন্ত্রণার কথা শেয়ার করলেন এই টিভি অভিনেত্রী। তিনি জানান, কীভাবে মাসের পর মাস ধরে অনলাইনে চলা হেনস্থা শেষ পর্যন্ত তাঁর কর্মস্থল অর্থাৎ ছবির শ্যুটিং সেট পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Subhahshree Ganguly: 'ভয়ংকর পরিস্থিতি', সংকটের দুবাই থেকে কোনক্রমে কলকাতায় ফিরতে 'বিধ্বস্ত' শুভশ্রী, স্বস্তিতে রাজ...

আয়েশা জানান, দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ব্যক্তি তাঁকে কুরুচিকর মেসেজ পাঠিয়ে উত্যক্ত করছিল। বেশিরভাগ তারকার মতো তিনিও বিষয়টিকে অবজ্ঞা করে এড়িয়ে চলছিলেন। কিন্তু আসল চমক বা আতঙ্ক অপেক্ষা করছিল তাঁর ফিল্ম সেটে। আয়েশা লক্ষ্য করেন, যে ব্যক্তি তাঁকে অনলাইনে দিনের পর দিন স্টক করে আসছিল, সে আসলে তাঁরই বর্তমান প্রোজেক্টের একজন ক্রু মেম্বার। অর্থাৎ, যাকে তিনি ভার্চুয়াল জগতের শত্রু ভাবছিলেন, সে বাস্তবে তাঁরই আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

এই ঘটনা সামনে আসার পর আয়েশা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, "অনলাইন হেনস্থা যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে এবং তা যে বাস্তবের নিরাপত্তায় কতটা ফাটল ধরাতে পারে, তা আমি হাড়হিম করা এই অভিজ্ঞতায় অনুভব করেছি।" সেটের ভেতরেই এমন এক ব্যক্তির উপস্থিতি তাঁর পেশাদার জীবনেও বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছিল। তবে অভিনেত্রী অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পুরো বিষয়টি মোকাবিলা করেছেন এবং এই ধরণের ঘটনার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার ডাক দিয়েছেন। পাশাপাশি অভিনেত্রী লেখেন, প্রায় রোজ ধর্ষণের হুমকি পেতাম। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। 

আরও পড়ুন- Vijay Thalapathy Divorce: ২৭ বছরের দাম্পত্যে ইতি! স্ত্রী সঙ্গীতাকে ২৫০ কোটি টাকার খোরপোশ থালাপতি বিজয়ের...

'ধুরন্ধর'-এর 'শারারাত' গানে তাঁর পারফরম্যান্স যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় তুফান তুলছে, ঠিক তখনই এই ব্যক্তিগত লড়াই লড়তে হয়েছে তাঁকে। ভক্তরা আয়েশার এই সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। বিনোদন জগতের তারকাদের নিরাপত্তা, বিশেষ করে নারী শিল্পীদের জন্য কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা যে কতটা জরুরি, আয়েশার এই অভিজ্ঞতার পর তা আবারও জোরালোভাবে আলোচিত হচ্ছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Ayesha KhanShararat songDhurandharOnline StalkingTV ACTRESS
পরবর্তী
খবর

Vijay Thalapathy Divorce: ২৭ বছরের দাম্পত্যে ইতি! স্ত্রী সঙ্গীতাকে ২৫০ কোটি টাকার খোরপোশ থালাপতি বিজয়ের...
.

পরবর্তী খবর

Rachna Banerjee: পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে 'পাশে' টেনে 'খেলা' ঘোরালে...