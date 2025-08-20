English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Badhan on Sheikh Hasina: 'স্বৈরাচারী' হাসিনার সঙ্গে হাসিমুখে আন্দোলনের মুখ বাঁধন, বাংলাদেশে আবার বদল!

Azmeri Haque Badhan: শেখ হাসিনার গল্পে অনুপ্রাণিত! 'মানবিক হওয়ার চেষ্টা করুন', বাঁধনের আর্জি সোশ্যাল মিডিয়ায়।  গত বছর জুলাই আন্দোলনে হাসিনা সরকার পতনের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন। সেই অভিনেত্রী হঠাত্‍ একথা বললেন কেন? 

রজত মণ্ডল | Updated By: Aug 20, 2025, 05:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন (Azmeri Haque Badhan), গত বছর জুলাই আন্দোলনে (Bangladesh) হাসিনা সরকার পতনের অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন। শুধু সোশ্যাল মিডিয়া নয়, ছাত্র-জনতার পক্ষে রাস্তায়ও নেমেছিলেন অভিনেত্রী। কিন্তু এর পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনদের কাছে বেশ কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় বাঁধনকে। বুধবার তাঁর এক পোস্ট ঘিরে শুরু হয় তর্ক বিতর্ক। বাঁধন জানান, একসময় শেখ হাসিনা (Sheikh Hasina) তাঁর পছন্দের এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

শেখ হাসিনার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে অভিনেত্রী লেখেন, "এই ছবিটা তখনকার যখন আমি ওঁকে বলেছিলাম যে লোকে ভেবেছিল আমরা একই রঙের পোশাক পরব বলে আগে থেকে ঠিক করেছিলাম। উনি হেসেছিল। তখন, আমার সেই হাসিটা খুব ভালো লাগত—মনে হত যেন সত্যিকারের হাসি। সেই মুহূর্তে ওঁকে আমাদেরই একজন বলে মনে হচ্ছিল। ওঁর গল্পটা আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল: এক রাতে ও তাঁর পুরো পরিবারকে হারিয়েছিলেন, তারপর উদ্বাস্তু হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন এবং সবকিছু কেড়ে নেওয়া সেই দেশেই আবার ফিরে এসেছিলেন। এই ধরনের সাহস খুব কম দেখা যায়। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম ক্ষমতা কীভাবে একজন মানুষকে শয়তানে পরিণত করতে পারে"।

বাঁধন আরও লেখেন, "এবার একটা মজার কথা বলি—যেহেতু আমি ওঁর সঙ্গে হেসেছিলাম, তার মানে এই নয় যে আমিই পরের প্রধানমন্ত্রী হব! আমার BAL সদস্য বন্ধুরা, আপনারা এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি কথা বলি—আমি যুক্তিসঙ্গত কথা বলি! আমি আমার দেশের মানুষের সঙ্গে আছি! আপনারা আমার প্রতি এত আচ্ছন্ন কেন? আমি জানি আপনারা হয়তো আর কখনো রাজনীতিতে ফিরতে পারবেন না, কিন্তু আপনারা তো এখনও মানবিক হওয়ার চেষ্টা করতে পারেন"।

অভিনেত্রী আরও লেখেন, "ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বিভাগের দায়িত্বে থাকা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁরা আমাকে ২০২৪ সালের নির্বাচনে কী প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমন একটা পৃথিবীতে মানবিক থাকা কঠিন যেখানে এত মানুষ অমানবিক হয়ে উঠেছে—তবুও আপনারা চেষ্টা করতে পারেন। একজন সত্যিকারের নেতা হন। মানুষ হন। আর আপনারা যেভাবে আমাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ করেছেন? ঠিক এভাবেই আপনারা এই দেশের মহিলাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন। চালিয়ে যান আপনাদের এই সব অর্থহীন কাজ! আপনারা জিতেছেন—অভিনন্দন। কিন্তু আমাকে আক্রমণ করা ছাড়া আপনাদের আর কী করার আছে? নাকি আপনারা ঠিক করে নিয়েছেন যে যে সবচেয়ে খারাপ মানুষ, আপনারাই যদি ক্ষমতায় আসেন তাহলে সেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনাদের সংসদ সদস্য হয়ে যাবে?"

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Azmeri Haque BadhanSheikh HasinaBangladesh
