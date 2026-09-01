জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: র্যাপার বাদশা ও অভিনেত্রী ঈশা রিখির দাম্পত্য জীবনে ইতি। বিয়ের মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তের কথা জানালেন দু’জনে। সোমবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একই ধরনের বিবৃতি দিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন, পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়কে সম্মান করার এবং সম্পর্ক নিয়ে আর কোনও জল্পনা না করার আবেদন জানিয়েছেন দু’জনেই।
৫ মাসেই ভাঙল সংসার
চলতি বছরের মার্চে বাদশা ও ঈশার বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসে। বিয়েটি ছিল বেশ ব্যক্তিগত পরিসরে। এরপর থেকেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে অনুরাগীদের মধ্যে আগ্রহ ছিল। কিন্তু বিয়ের পাঁচ মাস কাটতে না কাটতেই এল বিচ্ছেদের খবর। দু’জনেই নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরিতে একই বক্তব্য শেয়ার করে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।
‘পারস্পরিক সম্মতিতে পথ আলাদা’
বাদশা তাঁর বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তিনি এবং ঈশা পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা পথে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পারস্পরিক সম্মান বজায় রেখেই। একই সঙ্গে দু’জনেই জানিয়েছেন, এই সময় তাঁদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে সম্মান করা হোক। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে কোনও ধরনের অনুমান বা জল্পনা না করার জন্যও অনুরোধ করেছেন তাঁরা।
কেন বিচ্ছেদ? কারণ জানালেন না কেউ
বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে অবশ্য কোনও বিস্তারিত তথ্য দেননি বাদশা বা ঈশা। গত জুলাই থেকেই তাঁদের সম্পর্কে সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা আলোচনা শুরু হয়েছিল। তবে সেই সময়ও প্রকাশ্যে কোনও নির্দিষ্ট কারণ জানাননি দু’জনের কেউই। এবার বিচ্ছেদের ঘোষণা করলেও কারণ নিয়ে নীরবই থেকেছেন তাঁরা। ঈশা রিখি ছিলেন বাদশার দ্বিতীয় স্ত্রী। এর আগে জ্যাসমিন মাসিহের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সেই সম্পর্ক থেকে তাঁদের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। প্রথম বিয়ের বিচ্ছেদের পর এবার দ্বিতীয় বিয়েতেও ইতি পড়ল।
সম্পর্ক নিয়ে জল্পনার পর এল ঘোষণা
বাদশা ও ঈশার সম্পর্ক দীর্ঘদিনই বেশ ব্যক্তিগত ছিল। তাঁদের বিয়ে নিয়ে মার্চে খবর প্রকাশ্যে আসার পরও দু’জন খুব বেশি প্রকাশ্যে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেননি। সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে জুলাইয়ে জল্পনা শুরু হওয়ার পর অবশেষে ৩১ অগাস্ট বিচ্ছেদের কথা প্রকাশ্যে জানালেন তাঁরা। তবে ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক নিয়ে আর কোনও মন্তব্য করবেন না বলেও নিজেদের বিবৃতিতে স্পষ্ট করেছেন।
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