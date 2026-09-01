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দ্বিতীয় বিয়ে গড়াল না ৫ মাসও! ডিভোর্স বাদশার, কেন ভাঙল সম্পর্ক? র‍্যাপার বললেন...

Badshah Divorce: হঠাৎই আলাদা পথে বাদশা-ঈশা, বিয়ের ৫ মাস পর বিচ্ছেদের ঘোষণা। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বেশকিছুদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিল। অবশেষে গায়ক ইনস্টা পোস্টে খোলসা করলেন সবটা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 01, 2026, 11:14 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:14 AM IST
দ্বিতীয় বিয়ে গড়াল না ৫ মাসও! ডিভোর্স বাদশার, কেন ভাঙল সম্পর্ক? র‍্যাপার বললেন...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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