  • Tahsan Khan Separation: বিয়ের এক বছর না ঘুরতেই বিচ্ছেদের সুর! ভাঙছে তাহসান-রোজার সংসার...

Singer Confirms Splitting with Second Wife Roja: বিয়ের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ভাঙনের মুখে জনপ্রিয় গায়ক ও অভিনেতা তাহসান খানের দ্বিতীয় সংসার। ‘আমরা বিচ্ছিন্ন ও আলাদা থাকছি’, মেকআপ আর্টিস্ট রোজার সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন তাহসান। কেন দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হলো তাহসানের?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 10, 2026, 07:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের শুরুতেই অনেকটা চমক দিয়েই মেকআপ আর্টিস্ট রোজা আহমেদকে বিয়ে করেছিলেন জনপ্রিয় তারকা তাহসান খান। কিন্তু বিয়ের এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই সেই সংসারে বিচ্ছেদের ছায়া। তাহসান নিজেই নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী রোজা আহমেদ গত জুলাই মাস থেকে আলাদা থাকছেন।

আরও পড়ুন- Debolinaa Nandy Slams Trollers over Suicide Attempt: 'সায়ককে আমি ভাই বলি! আমাকে বাঁচিয়ে যেন ও ভুল করেছে', লাইভে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন দেবলীনা...

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের বিবাহবার্ষিকী নিয়ে কিছু খবর ছড়িয়ে পড়লে মুখ খুলতে বাধ্য হন অভিনেতা। তিনি বলেন, “খবরটি সত্য। দীর্ঘদিন ধরেই, অর্থাৎ জুলাইয়ের শেষ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন এবং আলাদা থাকছি। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইনি, কিন্তু ভুল খবর রটা ঠেকাতেই এটা জানানো প্রয়োজন।” তবে কেন এই দূরত্ব তৈরি হলো, তা নিয়ে এখনই বিস্তারিত বলতে নারাজ তিনি।

উল্লেখ্য, গত বছরের ৪ জানুয়ারি মাত্র চার মাসের পরিচয়ে রোজা আহমেদকে বিয়ে করেন তাহসান। রোজা পেশায় একজন নামী মেকআপ আর্টিস্ট, যাঁর নিউইয়র্কে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দীর্ঘ ১১ বছর রাফিয়াথ রশিদ মিথিলার সঙ্গে সংসার করার পর ২০১৭ সালে বিচ্ছেদ হয়েছিল তাহসানের। এরপর দীর্ঘ বিরতি নিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন তিনি।

আরও পড়ুন- Ankush Hazra Slams Fake Box Office Trends: বক্স অফিসে ভুয়ো ব্যবসার রমরমা? টলিউডের 'অস্বাস্থ্যকর' প্রতিযোগিতা নিয়ে বিস্ফোরক অঙ্কুশ!

তাহসানের এই আকস্মিক বিচ্ছেদের খবরে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সঠিক সময়ের অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরা, যখন প্রিয় তারকা নিজেই সব ধোঁয়াশা কাটাবেন।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

