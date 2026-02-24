Mainul Ahsan Noble Arrested: তরুণীকে বাড়িতে আটকে যৌন হেনস্থা, অশ্লীল ভিডিয়ো বানানোর চেষ্টা! গ্রেফতার গায়ক নোবেল...

Mainul Ahsan Noble Arrested: তরুণীকে বাড়িতে আটকে যৌন হেনস্থা, অশ্লীল ভিডিয়ো বানানোর চেষ্টা! গ্রেফতার গায়ক নোবেল...
Mainul Ahsan Noble: কিছু মাস আগেই এক তরুণীকে বাড়িতে আটকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল এবার ফের এক তরুণীকে বাড়িতে আটকে রাখার অভিযোগ উঠল নোবেলের উপর। সেই ঘটনায় গ্রেফতারও করা হল বিতর্কিত গায়ককে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবারও আইনি জটিলতায় জড়ালেন বাংলাদেশের বিতর্কিত গায়ক মাইনুল আহসান নোবেল (Mainul Ahsan Noble)। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক তরুণীকে আটকে রেখে হেনস্তা এবং আপত্তিকর ছবি তোলার চেষ্টার অভিযোগে পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করেছে। সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন বটতলা এলাকা থেকে ডেমরা থানা পুলিসের একটি দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে।
ডিএমপির ডেমরা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি তাইফুর রহমান গ্রেফতারের বিষয়টি জানান সংবাদমাধ্যমে। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, নোবেলের বিরুদ্ধে এক তরুণীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আটকে রাখা এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগে আগেই একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুলিস জানিয়েছে, নোবেল বর্তমানে ডেমরা থানা হাজতে রয়েছেন। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুতই তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে। এর আগেও মাদক সেবন, অশালীন আচরণ এবং নানা সামাজিক বিতর্কে নাম জড়িয়েছে এই গায়কের। তবে এবারের অভিযোগটি অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় আইনিভাবে তিনি বড়সড় বিপাকে পড়তে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।
গত বছর নোবেল এক নারীকে সিঁড়ি দিয়ে টেনে নামাচ্ছেন, এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয় বলে উল্লেখ করেন ওসি মাহমুদুর রহমান। তিনি বলেন, ভিডিওতে থাকা নারীই এই ভুক্তভোগী ছাত্রী। ভিডিওটি দেখে ছাত্রীর মা–বাবা টাঙ্গাইল থেকে ঢাকায় এসে বিস্তারিত জানতে পারেন। পরে তাঁরা জাতীয় জরুরি সেবা ‘৯৯৯’ নম্বরে ফোন করে ঘটনা জানান। গতকাল রাত ১০টার দিকে ডেমরার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়। তখন পুলিসের উপস্থিতি টের পেয়ে নোবেল পালিয়ে যান। এর কিছুদিন পর নোবেলকে ডেমরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুলিসের দাবি, নোবেল সীমান্ত দিয়ে দেশের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। এ জন্য তিনি একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করেছিলেন, তবে পালানোর আগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
প্রসঙ্গত, এর আগে ২০২৩ সালে নোবেলকে গ্রেফতার করেছিল ঢাকার গোয়েন্দা পুলিস। প্রতারণার অভিযোগে এক মামলায় সেই সময় গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি। জি বাংলার গানের শো সা রে গা মা পা’য় অংশ নিয়ে সবার নজরে আসেন নোবেল। তার গান দর্শকের মনে স্থান করে নেয়। পরে তার বেশ কিছু গান জনপ্রিয়তা পায়। তবে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই তাকে ঘিরে আলোচনা-সমালোচনা ছিল। একটা সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শো করতে গেলেও সেখানেও তাকে নিয়ে সমালোচনা হয়।
