Bappi Lahiri Gold: লক্ষ লক্ষ টাকার সোনার অলঙ্কার! বাপ্পি লাহিড়ীর মৃত্যুর পর কে পেলেন সেই কালেকশন?
বলিউডে রক ও ডিস্কো মিউজিকের প্রবর্তক তিনিই। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি রাজ করেছেন বলিউডে। শুধুমাত্র গান নয়, তাঁর আরেক ভালোবাসা ছিল সোনার গয়না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছর তিনেক আগে প্রয়াত হন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী বাপ্পি লাহিড়ী (Bappi Lahiri)। বলিউডে গানের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা। দীর্ঘ ৫০ বছরের কেরিয়ারে তিনি উপহার দিয়েছেন অসংখ্য জনপ্রিয় গান। বাংলা কিংবা হিন্দি— সব গানেই ছিলেন সমান পারদর্শী। পাশাপাশি তাঁকে বলা হত গোল্ডম্যান। গয়না পরতে ভালোবাসতেন তিনি। গান প্রথম ভালোবাসা হলেও সোনার গয়নার প্রতি ছিল তাঁর দুর্বলতা। তাঁর জুয়েলারি কালেকশন যেকোনও গয়নাপ্রেমীর কাছে ঈর্ষণীয়। হাতে, গলায় পরে থাকতেন লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কার। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই সব গয়না পেলেন কে? কার কাছে এখন সেই সব জুয়েলারি?
মৃত্যুর আগে ৭৫৪ গ্রাম স্বর্ণ রেখে গিয়েছেন লাহিড়ী। সেই সময় এর বাজারমূল্য ছিল ভারতীয় মুদ্রায় ৩৮ লক্ষ ৭১ হাজার ৭৯০ টাকা। বর্তমানে তাঁর দাম ছাড়িয়েছে প্রায় ৭৬ লক্ষ। মৃত্যুর আগে ২০১৪ সালের এক হলফনামা করেছিলেন বাপ্পি। সেখানে লেখা ছিল তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর যাবতীয় অলঙ্কারের দায়িত্ব পাবেন ছেলে বাপ্পা ও মেয়ে রিমা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়ে সেই অলঙ্কার গচ্ছিত রয়েছে রিমা ও বাপ্পার কাছেই।
সোনার গয়না ছাড়াও বাপ্পি লাহিড়ীর গাড়ির শখ ছিল। তাঁর সংগ্রহে ছিল বিমএমডব্লিউ, টেসলা এক্স, অডির মতো দামি গাড়ি। প্রায় ২২ কোটি টাকা সম্পত্তি রেখে গেছেন। কেন এত গয়না পরতেন- সে বিষয়ে বাপ্পি বলেছিলেন, ‘স্বর্ণ তাঁর লাকি চার্ম।’ সেই কারণেই সব জায়গাতে সোনা নিয়ে যেতেন। তবে প্রথম থেকেই এত সোনা তিনি পরতেন না। এলভিস প্রেসলির থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই এই সোনার গয়না পরা শুরু।
প্রসঙ্গত, ১৯৫২ সালের ২৭ নভেম্বর জলপাইগুড়িতে জন্ম বাপ্পি লাহিড়ীর। বলিউডে রক ও ডিস্কো মিউজিকের প্রবর্তক তিনিই। সংগীতের সঙ্গে বাপ্পির প্রেম খুব ছোটবেলা থেকে। মাত্র তিন বছর বয়সে তবলা বাজানো শেখার শুরু। ১৭ বছর বয়সে গানের জগতে পথ চলা শুরু করেন এই কিংবদন্তি সংগীতজ্ঞ। টানা ৫০ দশক ধরে টানা কাজ করেছেন তিনি, তৈরি করেছেন কয়েকশো গান, যার মধ্যে বেশিরভাগ গানই তুমুল জনপ্রিয়।
