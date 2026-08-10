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স্ত্রীর মৃত্যুর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই স্বামী মনোজিতের চরম পদক্ষেপ: কন্টেন্ট ক্রিয়েটর 'প্রিয়তমা'র মৃত্যুর পর এবার আরও বড় দুর্যোগ পরিবারে

Seema Das content creator Priyatama's husband news: পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমা দাস সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। স্বামী মনোজিৎকেও তাঁর সঙ্গে একাধিক ভিডিয়োতে দেখা যেত। প্রায় তিন বছর আগে তাঁদের প্রেমের সম্পর্ক বিবাহের রূপ নেয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 10, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:41 PM IST
স্ত্রীর মৃত্যুর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই স্বামী মনোজিতের চরম পদক্ষেপ: কন্টেন্ট ক্রিয়েটর 'প্রিয়তমা'র মৃত্যুর পর এবার আরও বড় দুর্যোগ পরিবারে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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