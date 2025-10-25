English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Actress Divya Suresh: দ্রুত গতিতে আসা একটি কালো রঙের গাড়ি তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর মহিলা চালক গাড়িটি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার ২০ দিন পর শনাক্ত করা যায় ওই মহিলা চালক আসলে জনপ্রিয় অভিনেত্রী। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 25, 2025, 03:14 PM IST
Bengaluru hit-and-run: গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩ মহিলাকে ধাক্কা মেরে পলাতক! ২০ দিন পরে পুলিসের জালে জনপ্রিয় অভিনেত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ৪ অক্টোবর বেঙ্গালুরুর ব্যায়াতরায়ণপুরা (Byatarayanapura) এলাকায় একটি হিট-অ্যান্ড-রান (Hit-and-Run) দুর্ঘটনায় আহত হন তিনজন। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর, শুক্রবার পুলিস জানিয়েছে যে দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িটি কন্নড় অভিনেত্রী দিব্যা সুরেশ চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিসের এক উচ্চপদস্থ কর্তা জানান, ৪ অক্টোবর ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল এবং ব্যবহৃত গাড়িটি ছিল অভিনেত্রীরই।

কী ঘটেছিল সেদিন?
পুলিসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কিরণ জি. তাঁর দুই কাজিন অনুশা এবং অনিতা-কে নিয়ে মোটরবাইকে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, দ্রুত গতিতে আসা একটি কালো রঙের গাড়ি তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর মহিলা চালক গাড়িটি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এই দুর্ঘটনায় ২৫ বছর বয়সী কিরণ এবং ২৪ বছর বয়সী অনুশা সামান্য আঘাত পান এবং তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হয়নি। তবে, ৩৩ বছর বয়সী অনিতার পা ভেঙে যায় এবং তাঁকে বিজিএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, যেখানে তাঁর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় বলে পুলিসি অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিরণ জি.-এর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ৭ অক্টোবর একটি মামলা নথিভুক্ত করে। মামলাটি ভারতীয় আইনের ২৮১ (বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো বা সর্বজনীন স্থানে চলাচলের নিয়ম ভঙ্গ) এবং ১২৫(এ) (অন্যের জীবন বা ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য বিপজ্জনক কাজ) ধারাসহ মোটর ভেহিকেলস আইনের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধারায় দায়ের করা হয়েছিল।

একজন সিনিয়র পুলিস কর্মকর্তা জানান, তদন্তের সময় এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। ফুটেজ থেকে জানা যায় যে, দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িটি অভিনেত্রী দিব্যা সুরেশের এবং অভিযোগ উঠেছে যে ঘটনার সময় তিনিই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। পুলিস আরও জানিয়েছে, এই ঘটনায় আরও তদন্ত চলছে।

এই দুর্ঘটনার পরে অভিনেত্রী দাবি করেন, "এখানে বাইক আরোহীরই ভুল ছিল... বাইকটিতে তিনজন আরোহী ছিলেন এবং তাঁদের কারও মাথায় হেলমেট ছিল না। গাড়ির চালক যখন বাম দিকে মোড় নিচ্ছিলেন, তখন বাইক আরোহী নিজেই এসে গাড়িতে ধাক্কা মারেন। এখন গাড়ির চালককে দোষারোপ করা চরম বোকামি। দয়া করে ভিডিওটি দেখুন বা নিজের চোখ পরীক্ষা করিয়ে নিন। কেবল কেউ একজন অভিনেত্রী বলেই তাঁকে কারণ ছাড়া মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায় না।" এই মন্তব্যের পাশে অভিনেত্রী দিব্যা সুরেশ লেখেন, "যারা এই মন্তব্য করেছেন, সেই মহৎ মানুষদের ধন্যবাদ। সত্যেরই জয় হয়।"

 

