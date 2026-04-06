Tv Actress Sweta Mishra on Rahul Banerjee Death: জলে ডুবেছিলেন দুজনেই, চোখের সামনে রাহুলকে হারিয়ে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত শ্বেতা: এবার তদন্তের বিচার চেয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী

Rahul Arunoday Banerjee Death: রাহুলের সঙ্গে জলে তলিয়ে গিয়েছিলেন তিনিও। কিন্তু আজ সহকর্মীকে হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্র। চিকিৎসকের পরামর্শে চলছে ওষুধ, কেড়ে নেওয়া হয়েছে ফোন। তবে সুস্থ হলেই কি সবটা খোলসা করবেন শ্বেতা? প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে রাহুলের বিচার চেয়ে কী বার্তা দিলেন তিনি?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 6, 2026, 07:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ২৯ মার্চ ওড়িশার তালসারিতে শুটিং চলাকালীন সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই একই দুর্ঘটনায় রাহুলের সঙ্গে জলেও তলিয়ে গিয়েছিলেন ধারাবাহিকের নায়িকা শ্বেতা মিশ্র। শ্বেতাকে কোনওরকমে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, রাহুলকে বাঁচানো যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, প্রায় এক ঘণ্টা জলের তলায় ছিলেন তিনি। এই ভয়াবহ ঘটনার পর থেকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি শ্বেতাকে। তবে এবার অভিনেত্রীর বর্তমান অবস্থা এবং তাঁর অবস্থান নিয়ে মুখ খুলল পরিবার।

Add Zee News as a Preferred Source

শ্বেতার পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার স্মৃতিতে মানসিকভাবে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন অভিনেত্রী। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছে এবং বর্তমানে কড়া ওষুধের মধ্যে রয়েছেন তিনি। শ্বেতা যাতে কোনওরকম মানসিক চাপে না পড়েন, তাই তাঁর মোবাইল ফোনটি তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছে পরিবার। আপাতত তাঁকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনাই পরিবারের প্রধান লক্ষ্য।

ঘটনার সময় উপস্থিত অনেক অভিনেতা-কলাকুশলী যখন এই বিষয়ে মুখ খুলতে ইতস্তত করছেন, তখন নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে নীরবতা ভেঙেছেন শ্বেতা। তিনি আর্টিস্ট ফোরামের সেই নোটিশটি শেয়ার করেছেন, যেখানে প্রযোজনা সংস্থা ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-এর কাছে দুর্ঘটনার কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমেই স্পষ্ট যে, সহকর্মী তথা ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাহুলের মৃত্যুর বিচারে তিনিও প্রিয়াঙ্কা সরকারের সুরেই সুর মেলাচ্ছেন। এর আগে রাহুলের সঙ্গে ছবি দিয়ে তিনি লিখেছিলেন, "ভালো থেকো..."।

অভিনেত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্বেতা একটু সুস্থ হলেই তিনি নিজে সংবাদমাধ্যম এবং আইনজীবীদের সামনে নিজের বয়ান দেবেন। রাহুলের প্রতি নিজের কর্তব্য তিনি পালন করবেন— এমনটাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাঁর পরিবার। 

ইতোমধ্যেই আর্টিস্টস ফোরামের পক্ষ থেকে কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায় ‘ম্যাজিক মোমেন্টস’-এর বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, প্রিয়াঙ্কা সরকার তালসারি থানায় মামলা করেছেন। আগামী মঙ্গলবার থেকে টলিপাড়ায় যে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে, সেই প্রতিবাদী মিছিলে শ্বেতার এই ভার্চুয়াল সমর্থন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Sweta MishraRahul Arunoday Banerjee DeathMagic MomentsTollywood Accident
