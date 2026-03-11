Swastika-Paoli: বিপদে পড়েই মারমুখী স্বস্তিকা-পাওলি, হাসি-হুল্লোড় থেকেই চরম বিশৃঙ্খলা, ব্যাপার কী?
Bibi Payra Teaser Out: বিপাকে পড়লে বুদ্ধি খোলে, নাকি কপাল ঘোরে? ঝুমা আর শিউলির পাগলামি এবার বড়পর্দায়! প্রকাশ্যে এল অর্জুন দত্তর নতুন ছবি ‘বিবি পায়রা’-র ধামাকা টিজার। হাসি, মজা আর চরম গোলমালের ইঙ্গিত টিজারেই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: "মেয়েদের রাগ নাকি প্রলয় সমান!" আর সেই প্রলয় যখন কমেডি আর বিশৃঙ্খলার মোড়কে পর্দায় আসে, তখন তাকে আটকানো মুশকিল। সম্প্রতি মুক্তি পেল পরিচালক অর্জুন দত্তর বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘বিবি পায়রা’ (Bibi Payra)-র টিজার। আর প্রথম ঝলকেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বড়পর্দায় এবার এক চূড়ান্ত হাসির রোলার কোস্টার আসতে চলেছে।
ছবির কেন্দ্রে রয়েছে দুই নারী—ঝুমা এবং শিউলি। সমাজ বা পরিস্থিতির চাপে পিষ্ট হয়েও যারা হার মানতে রাজি নয়। নিজেদের ভাগ্য ফেরাতে এবং এক উন্নত জীবনের আশায় তারা এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে শুরু করে, যা শেষ পর্যন্ত তাদের এক চরম বিশৃঙ্খলার গোলকধাঁধায় ফেলে দেয়। এই দুই অপ্রতিরোধ্য চরিত্রের জার্নি এবং তাদের ঘিরে থাকা হরেকরকম মানুষের গল্পই বলবে ‘বিবি পায়রা’। টিজার থেকে স্পষ্ট, এটি কেবল একটি কমেডি ছবি নয়, বরং এর পরতে পরতে লুকিয়ে আছে পরিস্থিতির জটিলতা আর মজাদার মোচড়।
পরিচালক অর্জুন দত্ত সাধারণত সূক্ষ্ম অনুভূতির ছবি করার জন্য পরিচিত। তবে ‘বিবি পায়রা’-তে তিনি একদম অন্য মেজাজে নিজেকে মেলে ধরেছেন। এই ছবিতে দুই প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন টলিউডের দুই পাওয়ার হাউস অভিনেত্রী—স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং পাওলি দাম। তাঁদের জুটির রসায়ন আর অভিনয়ের তেজ টিজারেই নজর কেড়েছে। এছাড়াও রয়েছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, সুব্রত দত্ত, লোকনাথ দে এবং আরও অনেকে। এমন এক শক্তিশালী কাস্টিং যে দর্শকদের হলমুখী করবে, তা বলাই বাহুল্য।
‘নন্দী মুভিজ’-এর ব্যানারে ছবিটি প্রযোজনা করেছেন প্রদীপ কুমার নন্দী। অর্জুন দত্ত এবং আশীর্বাদ মৈত্র যৌথভাবে ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। সুপ্রতীম ভোলের সিনেমাটোগ্রাফি ছবিটিকে এক ভিন্ন রূপ দিয়েছে। মৈনাক মজুমদারের সংগীত এবং সুজয় দত্ত রায়ের সম্পাদনায় ছবিটির গতি এবং আমেজ দুই-ই বজায় রয়েছে।
‘বিবি পায়রা’ আদতে একটি ‘কমেডি অফ এররস’। দুই সাধারণ নারীর অসাধারণ জেদ আর তার জেরে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তিই এই ছবির মূল আকর্ষণ। টিজার মুক্তির পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঝুমা আর শিউলি কি পারবে তাদের চাল সফল করতে? না কি তারা নিজেরাই নিজেদের জালে জড়িয়ে পড়বে? উত্তর মিলবে খুব শীঘ্রই বড়পর্দায়।
