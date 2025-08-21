English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bigg Boss 19 Contestants List: মাইক টাইসন, আন্ডারটেকার থেকে স্বরা ভাস্কর! বিগ বসের ঘরে তুমুল শোরগোল...

Bigg Boss 19 Contestants List: রবিবারই শুরু হতে চলেছে বিগ বস সিজন ১৯। ফের সঞ্চালকের ভূমিকায় সলমান খান। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আন্ডারটেকার সম্ভবত এই সিজনে বিগ বসে আসতে পারেন। এছাড়াও শোনা যাচ্ছে, নির্মাতারা মাইক টাইসনের টিমের সঙ্গে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা করছেন। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 21, 2025, 07:26 PM IST
Bigg Boss 19 Contestants List: মাইক টাইসন, আন্ডারটেকার থেকে স্বরা ভাস্কর! বিগ বসের ঘরে তুমুল শোরগোল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামী ২৪শে আগস্ট 'বিগ বস ১৯'-এর (Bigg Boss 19) গ্র্যান্ড প্রিমিয়ারের মাত্র দু'দিন বাকি, আর শো-কে ঘিরে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। নিশ্চিত প্রতিযোগীদের তালিকা নিয়ে ইতিমধ্যে দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ তুঙ্গে। এর মধ্যেই নতুন যে নামটি সোশ্যাল মিডিয়া কাঁপাচ্ছে, তা আর কেউ নন, কিংবদন্তি বক্সার মাইক টাইসন (Mike Tyson) ও ডাব্লিউডাব্লিউই (WWE)-এর কিংবদন্তি রেসলার দ্য আন্ডারটেকার (Undertaker)। 

সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আন্ডারটেকার সম্ভবত এই সিজনে বিগ বসে আসতে পারেন। যদিও এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, তবে প্রোডাকশন টিমের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে যে শোয়ের নির্মাতারা এই রেসলিং আইকনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যদি চুক্তি সফল হয়, তাহলে দ্য আন্ডারটেকার নভেম্বরে বিগ বস-এর ঘরে প্রবেশ করতে পারেন এবং সেখানে ৭ থেকে ১০ দিন থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। 

এছাড়াও শোনা যাচ্ছে, নির্মাতারা মাইক টাইসনের টিমের সঙ্গে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনা করছেন। যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে, তাহলে এই বক্সিং আইকন অক্টোবরে এক সপ্তাহ থেকে দশ দিনের জন্য 'বিগ বস'-এর ঘরে প্রবেশ করতে পারেন। তার পারিশ্রমিক নিয়ে বর্তমানে আলোচনা চলছে। অতীতে বিদেশি তারকাদের বিপুল পারিশ্রমিকের কথা মাথায় রেখে দর্শকরা জানতে উৎসুক, টাইসন ঠিক কত টাকা নিতে পারেন।

'বিগ বস ১৯'-এর সম্ভাব্য প্রতিযোগীর তালিকা

গৌরব খান্না: 'সেলিব্রিটি মাস্টারশেফ'-এ শেষ দেখা গিয়েছিল এই অভিনেতাকে। 'অনুপমা' ধারাবাহিকে অনুজ কাপাডিয়ার চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান।
আভেজ দরবার: জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর আভেজ দরবারও এই রিয়েলিটি শোতে অংশ নিতে পারেন বলে জানা গেছে। তিনি জাইদ দরবারের ভাই এবং বলিউড অভিনেত্রী গৌহর খানের দেবর।
নগমা মিরাজকর: আরেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর নগমা মিরাজকরও 'বিগ বস ১৯'-এ অংশ নিতে পারেন। গুঞ্জন রয়েছে যে তিনি আভেজ দরবারের বান্ধবী।
অশনূর কৌর: গৌরব, আভেজ এবং নগমা ছাড়াও টেলিভিশন অভিনেত্রী অশনূর কৌর-এর নামও শোনা যাচ্ছে। 'পাতিয়ালা বেবস' ধারাবাহিকে তার ভূমিকার জন্য তিনি পরিচিত।
অভিষেক বাজাজ: 'সিলসিলা প্যায়ার কা' এবং 'সন্তোষী মা'-এর মতো টিভি শোতে পরিচিত অভিষেক বাজাজও এই সিজনে থাকতে পারেন।
বসির আলি: 'রোডিস ১৪' এবং 'স্প্লিটসভিলা ১০' জেতার পর বসির আলীও সম্ভবত 'বিগ বস'-এ আসছেন।

এছাড়াও, আরও বেশ কিছু সম্ভাব্য প্রতিযোগীর নাম শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছেন - গায়ক শ্রীরাম চন্দ্র, সঙ্গীত পরিচালক আমাল মালিক, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার অপূর্ব মুখার্জি, গুরুচরণ সিং, পুরব ঝা, সিওয়েট তোমর এবং শৈলেশ লোধা। এছাড়াও উঠে আসছে অভিনেত্রী স্বরা ভাস্করের নামও। জানা যাচ্ছে, মাত্র কয়েকদিনের জন্য বিগ বসে আসতে পারেন তিনি। 

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

